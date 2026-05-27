X Factor 2026: ufficializzato il cast con Giorgia alla conduzione e Irama tra i giudici

X Factor 2026 si prepara a tornare sul piccolo schermo con un cast stellare che promette di rinnovare la formula senza perdere l'identità che l'ha reso uno degli show musicali più seguiti d'Italia. Giorgia sarà per il terzo anno consecutivo la conduttrice dello show, pronta ad affiancare i nuovi talenti lungo il percorso che li porterà sul palco dei Live Show.

Grande novità al tavolo dei giudici: Irama entra ufficialmente nella giuria, affiancando Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Irama, appena trentenne ma già uno degli hitmaker più riconoscibili dell'attuale panorama italiano, porta con sé un eclettismo musicale che spazia dal pop all'urban, con influenze cantautorali e numerosi riconoscimenti all'attivo: 55 dischi di Platino, 6 d'Oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani e ben cinque partecipazioni nella Top 10 del Festival di Sanremo, Irama salirà anche sul palco dello Stadio San Siro l'11 giugno, a suggellare una carriera già segnata da live di grande rilevanza.

Il resto della giuria è confermato in blocco. Francesco Gabbani torna dopo un esordio applaudito: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, vanta vittorie storiche al Festival di Sanremo e anche collaborazioni con grandi nomi come Mina e Adriano Celentano. Jake La Furia, nome storico dell'hip hop italiano, si conferma giudice per il terzo anno consecutivo, portando la sua autenticità e la capacità di offrire una prospettiva unica e sempre imprevedibile. Al suo fianco, Paola Iezzi, artista amata e volto televisivo magnetico, già protagonista di successi europei e di una carriera che ha saputo innovare il pop nazionale.

Giorgia, con la sua energia ed empatia, guiderà nuovamente la trasmissione. X Factor continua a essere uno dei progetti più identitari della nostra offerta editoriale, capace ogni anno di intercettare linguaggi, passioni e sensibilità delle nuove generazioni attraverso la musica e il racconto del talento. Un programma che, come pochi, è capace di trasformare la televisione in un luogo rilevante per la musica italiana: non solo una gara, è il punto d'incontro tra nuovi talenti, industria musicale, racconto pop e conversazione sociale. E questa nuova stagione si muove, ancora una volta, nel solco di un format unico, che sa stare dentro il presente, leggere i cambiamenti e restituirli al pubblico con autenticità e ritmo. Con Irama, accanto a una squadra già straordinariamente affiatata, arriva un nuovo sguardo artistico che contribuirà ad arricchire ulteriormente il racconto di questa edizione e che si integra perfettamente alle sensibilità musicali e personali di Paola, Jake e Francesco. Quattro sguardi diversi, ciascuno con le sue sfumature, cui si aggiungono l'energia e il carisma di Giorgia. Un mix ideale per lavorare al meglio con i talenti che saranno scelti, e per intercettare i gusti di un pubblico che, anno dopo anno, accompagna X Factor con una passione e una fame di musica straordinarie.

Le registrazioni delle Audizioni, che vedranno per la prima volta il cast al completo, partiranno il 2 e 3 giugno a Milano, presso l'Allianz Cloud, dove si svolgeranno anche Bootcamp e Last Call. Anche per questa edizione RTL 102.5 sarà la radio ufficiale, raccontando le emozioni e i sogni dei protagonisti della nuova stagione di X Factor.

L'appuntamento per la prima puntata è fissato a settembre su Sky e NOW, con una squadra di giudici e una conduzione pronti a infiammare la nuova stagione della gara musicale più attesa della televisione italiana.