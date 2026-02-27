Connect with us

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Published

Dopo aver emozionato il pubblico sul palco del Teatro Ariston con il brano “le cose che non sai di me”, presentato in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Mara Sattei torna con una novità molto attesa: l’uscita del formato fisico del suo nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, disponibile da oggi in CD e vinile. Il disco, pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy, è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 febbraio, ma ora si arricchisce di tre nuove tracce esclusive, riservate ai formati fisici.

Tra queste spicca la speciale collaborazione con Elisa, un incontro artistico descritto come “potente e inatteso, capace di arricchire il disco di una nuova dimensione emotiva”. Un segno distintivo di un progetto che punta tutto sulla profondità e sulla ricerca interiore: “Che me ne faccio del tempo” è infatti un lavoro intimo, che mette al centro la riflessione sul tempo come spazio emotivo e umano. “Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte”, sottolinea il comunicato, evidenziando il tono quasi romantico e contemplativo del progetto.

All’interno dell’album, oltre al brano sanremese e alle tre tracce esclusive – “mi penserai” feat. Elisa, “freddo dentro” e “te ne vai” – figurano anche collaborazioni con Noemi, thasup e Mecna, artisti che hanno accompagnato Mara Sattei durante il suo percorso musicale negli ultimi anni. Proprio insieme a Mecna, la cantautrice sarà protagonista nella serata cover del Festival, esibendosi su “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

La tracklist, composta da sedici titoli, percorre un sentiero musicale che abbraccia sonorità pop e urban, fondendo tradizione e modernità in un equilibrio che da sempre contraddistingue Mara Sattei. Le versioni fisiche saranno disponibili in due formati: CD (standard e autografato) e doppio vinile (standard e autografato).

L’artista romana, considerata una delle voci più versatili e contemporanee del panorama italiano, vanta un curriculum ricco di successi: 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro ottenuti grazie a hit che hanno segnato le classifiche, da “Spigoli” con Carl Brave e thasup a “Altalene” con Coez e thasup, fino alla collaborazione con Fedez e Tananai in “La dolce vita”, diventata un vero fenomeno (sei volte platino).

Nel 2023 Mara Sattei ha partecipato al Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (doppio platino) e ha proseguito con singoli come “Tasche”, “Piango in discoteca” e “Mare aperto”. Il 2024 ha visto l’uscita del singolo “Tempo (All the Things She Said)”, audace reinterpretazione del brano delle t.A.T.u., seguito da “Solo guai” e dal progetto “Casa Gospel”, in collaborazione con il fratello thasup, certificato oro.

Con il nuovo album, Mara Sattei apre una nuova fase artistica, più matura e riflessiva, nella quale il “tempo” diventa davvero protagonista: un invito a fermarsi, ad ascoltare, a trovare significato nelle pause e nei silenzi. “Che me ne faccio del tempo” racconta tutto questo, restituendo un ritratto autentico e profondo di un’artista che, senza mai smettere di evolvere, conferma ancora una volta la sua centralità nella musica italiana contemporanea.

