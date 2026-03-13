MARA SATTEI: torna con le ultime tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Dopo il successo al Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me”, Mara Sattei firma oggi il suo nuovo ritorno sulla scena musicale con la pubblicazione in digitale di “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”, un progetto che segna una nuova tappa nel percorso artistico della cantautrice romana. Il disco, disponibile da oggi in tutti i formati fisici e digitali, raccoglie le ultime tracce del suo secondo album e si presenta come un racconto profondo che indaga il valore del tempo, la sua percezione e la sua forza emotiva.

Definito dalla stessa artista come “un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza”, l’album si propone come un’esperienza di ascolto completa, in cui la lentezza diventa occasione di riflessione e consapevolezza. “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” invita a rallentare, ad abitare ogni momento, a riscoprire le pause e i silenzi come parte integrante della narrazione sonora.

Il disco include una serie di collaborazioni che confermano la maturità artistica di Mara Sattei e la sua capacità di creare legami forti con alcuni dei protagonisti più influenti del pop e dell’urban italiano. Elisa appare in una collaborazione inedita ed emozionante, che si aggiunge ai featuring con Noemi, thasup e Mecna. Proprio con Mecna, Mara Sattei aveva condiviso pochi mesi fa l’esperienza del palco di Sanremo durante la serata delle cover, offrendo una raffinata reinterpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Il nuovo album si compone di sedici tracce, tra cui i singoli già noti ai fan — “giorni tristi”, “sopra di me”, “e chissà se ricordo” — e nuove composizioni che intrecciano melodie delicate e sonorità contemporanee. Brani come “mezzocuore” e “ora lo so” si muovono su registri introspettivi, mentre i featuring con Noemi e thasup ampliano il respiro del disco, alternando sfumature pop, elettroniche e urban.

Mara Sattei, che ha costruito negli anni una carriera solida e trasversale, porta con sé numerosi riconoscimenti: 18 dischi di platino e 6 d’oro ottenuti grazie a brani di enorme impatto, da “Spigoli” con Carl Brave e thasup a “ALTALENE” con Coez e thasup, fino a “Parentesi” con Giorgia e al tormentone “LA DOLCE VITA” insieme a Fedez e Tananai, certificato sei volte platino.

Il 2024 ha rappresentato per lei un anno di svolta: con “Tempo (All the Things She Said)” ha reinterpretato con audacia un celebre successo internazionale, per poi pubblicare il singolo “Solo guai” e l’album collaborativo “Casa Gospel” con il fratello thasup, un progetto che celebra le loro radici comuni e ha ottenuto la certificazione d’oro. Nel 2025, l’artista ha continuato a tenere viva l’attesa dei fan con anteprime sui social dei nuovi brani, confermando la capacità di unire autenticità e innovazione in ogni sua produzione.

L’uscita di “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” rappresenta dunque un momento di piena maturità per Mara Sattei, che si afferma sempre più come una delle voci più interessanti e sensibili della nuova musica italiana. Con la sua scrittura raffinata, le melodie essenziali e la capacità di raccontare il quotidiano con delicatezza e forza, l’artista offre al pubblico un lavoro che non si consuma in un solo ascolto, ma che invita a fermarsi, respirare e, finalmente, dare valore al tempo.