Marathon: in arrivo il 5 marzo su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S

Bungie ha finalmente annunciato la data di uscita di Marathon, il nuovo titolo dell’iconico studio creatore di Destiny e Halo. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2026 e si preannuncia come uno dei lanci più attesi del prossimo anno nel panorama videoludico internazionale.

Nel comunicato ufficiale, Bungie ha rivelato diversi elementi centrali che anticipano cosa i giocatori potranno aspettarsi. Tra le novità più rilevanti spicca il trailer di gameplay, che offre un’anteprima intensa e visivamente mozzafiato degli ambienti di Tau Ceti IV, pianeta ostile in cui si svilupperanno le vicende del titolo. Il filmato mostra una varietà di scenari inquietanti, nemici pericolosi e una serie di sfide ambientali che contribuiranno all’atmosfera tesa e dinamica del gioco.

Un altro elemento di rilievo è la presentazione del cast completo dei doppiatori della versione inglese, che promette di aggiungere ulteriore profondità narrativa e caratterizzazione ai protagonisti. Bungie, da sempre attenta alla qualità dell’esperienza cinematica, sembra puntare su performance vocali di alto livello per amplificare l’immersione nei momenti chiave della storia.

Sul fronte commerciale, lo studio ha confermato la disponibilità di pre-ordini per quattro varianti principali: Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Edition. Ogni edizione includerà contenuti esclusivi e bonus digitali, pensati per soddisfare sia i fan storici di Bungie sia i nuovi giocatori curiosi di entrare nell’universo di Marathon.

Per i milioni di appassionati di Destiny 2, è stato annunciato un sistema di ricompense crossover che premierà i giocatori attivi su entrambi i titoli. Queste ricompense rappresentano un chiaro segnale della volontà di Bungie di creare un ecosistema interconnesso fra i propri giochi, rafforzando il legame con la community e inaugurando una nuova era di esperienze condivise.

A completare la serie di annunci, è stata svelata anche la DualSense – Edizione limitata di Marathon, un controller speciale dedicato al gioco, caratterizzato da un design esclusivo ispirato agli elementi visivi dell’universo di Tau Ceti IV. Questa versione sarà disponibile in quantità limitate e diventerà sicuramente un oggetto da collezione per i fan del marchio.

Marathon segna il ritorno di Bungie a un immaginario sci-fi cupo e profondo, in cui le dinamiche multiplayer e la narrazione si intrecciano per dare vita a un’esperienza intensa e strategica. L’attesa per il titolo è già altissima, e il 5 marzo 2026 si preannuncia come una data destinata a segnare un nuovo capitolo nella storia dello studio.

 

