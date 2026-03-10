Marco Masini celebra la sua carriera con le ristampe in vinile di “Masini” e “La mia storia piano e voce”

Dal 13 marzo 2026 i fan di Marco Masini potranno tornare ad ascoltare due dei suoi album più rappresentativi in nuove edizioni celebrative. “Masini” e “La mia storia piano e voce”, due lavori che segnano momenti fondamentali del percorso artistico del cantautore e pianista toscano, tornano infatti sugli scaffali grazie al progetto curato da Nar International, volto a valorizzare e ripercorrere la ricca carriera dell’artista.

“Masini”, pubblicato originariamente nel 2004 in occasione del ritorno del cantante al Festival di Sanremo – dove vinse la 54ª edizione con il brano “L’uomo volante” – rappresenta uno dei dischi più simbolici della sua rinascita artistica. L’album torna ora in versione CD e, per la prima volta, in doppio vinile nero. Il progetto raccoglie alcuni dei brani più amati del repertorio di Masini, capaci di coniugare il romanticismo dei suoi testi con una profonda attenzione alle tematiche sociali. Nella tracklist trovano spazio titoli che hanno segnato la musica italiana, come “Disperato”, “Cenerentola innamorata”, “T’innamorerai” e “Ci vorrebbe il mare”, insieme a molte altre canzoni che raccontano la sensibilità e la poetica del cantautore.

A completare il progetto discografico, per la prima volta “La mia storia piano e voce” sarà disponibile anche in formato doppio vinile nero. Questa raccolta, dal tono intimo e acustico, propone tredici dei più grandi successi di Masini reinterpretati al pianoforte, in un ritorno all’essenzialità e alla riflessione personale. L’artista sceglie di risuonare le proprie canzoni spogliandole di ogni orpello, restituendo tutta la forza emotiva delle parole e della voce.

Ad arricchire ulteriormente la tracklist di questa edizione vi sono due brani profondi e intensi: “Aspettami lì”, che affronta con delicatezza una storia d’amore e di immigrazione arricchita da un quartetto d’archi, e “Io ti volevo”, un’intima presa di coscienza che segna la fine di un rapporto e gli errori che ne hanno accompagnato il percorso.

La doppia uscita rappresenta un’occasione per il pubblico di riscoprire la produzione di uno dei protagonisti più autentici del cantautorato italiano, autore capace di mescolare introspezione, critica sociale e una sensibilità tanto immediata quanto profonda. Con oltre tre decenni di carriera alle spalle, Marco Masini continua a rinnovare il legame con il suo pubblico, offrendo non solo un tuffo nella memoria ma anche una nuova prospettiva sul suo modo di fare musica.

Le ristampe di “Masini” e “La mia storia piano e voce” saranno disponibili dal 13 marzo 2026 e possono già essere prenotate in preorder. Un’iniziativa che celebra la costanza, la coerenza e l’intensità di un artista che ha saputo attraversare generazioni mantenendo inalterata la sincerità del suo linguaggio e della sua voce.