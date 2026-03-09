MARCO MASINI: disponibile da oggi in digitale e in cd “PERFETTO IMPERFETTO”

Da venerdì 6 marzo, è disponibile in digitale e in cd – e dal 24 aprile anche in vinile – “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. Il disco, tredicesimo album in studio dell’artista, segna una tappa fondamentale del suo percorso umano e musicale, arrivando a un anno e mezzo dal precedente lavoro “10 Amori”.

“Perfetto Imperfetto” è un album che riflette un cambiamento profondo, un punto di svolta nella carriera e nella vita personale del cantautore fiorentino. Come lo stesso Masini racconta: «Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale. È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento».

A fare da apripista al progetto è il brano “E poi ti ho visto cadere”, già in rotazione radiofonica, scritto insieme a Cesare Chiodo, Antonio Iammarino e Simone Zampieri. Il singolo racconta il percorso emotivo di chi affronta la fine di una relazione, con un sound dinamico e coinvolgente che ben rappresenta la nuova dimensione musicale del cantautore.

La tracklist del disco offre una panoramica ricca di collaborazioni e di sfumature sonore. Accanto ai brani inediti, spiccano due titoli che collegano l’album al recente palcoscenico sanremese: “Male necessario” (Fedez & Marco Masini), premiato al 76° Festival di Sanremo con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e la reinterpretazione in chiave contemporanea di “Bella Stronza”, firmata Fedez, Marco Masini e FT Kings, brano che nella serata dei duetti ha conquistato il terzo posto.

Con l’uscita dell’album prende il via anche l’Instore Tour, che offrirà ai fan l’occasione di incontrare l’artista e scoprire dal vivo i contenuti del nuovo progetto. Le prime tappe previste sono Eboli, Campi Bisenzio, Roma, Torino, Milano e Reggio Emilia.

Il 2026 si preannuncia come un anno di grandi eventi per Marco Masini, che dopo la pubblicazione del disco porterà il suo nuovo spettacolo nei palasport italiani. Cinque le date evento già annunciate: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli.

“Marco Masini Palasport” è una produzione di Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, con Birindelli Auto come automotive partner ufficiale.

Il percorso di Masini, iniziato nel 1990 con la vittoria a Sanremo con “Disperato”, si arricchisce così di un nuovo capitolo che unisce esperienza, introspezione e apertura verso le nuove generazioni. In oltre trentacinque anni di carriera, il cantautore ha costruito un repertorio che attraversa intere generazioni, da “Ci vorrebbe il mare” a “L’uomo volante”, fino a “T’innamorerai” e “Vaffanculo”.

“Perfetto Imperfetto” è più di un disco: è la fotografia di un artista che continua a mettersi in gioco, reinterpretando se stesso e la propria storia con la lucidità di chi ha saputo trasformare l’imperfezione in forza e autenticità.