MARCO MASINI: il 6 marzo esce in digitale e in cd “PERFETTO IMPERFETTO”

A distanza di un anno e mezzo dal precedente lavoro discografico, Marco Masini torna con un nuovo progetto che segna una tappa decisiva nella sua carriera. “Perfetto Imperfetto”, in uscita venerdì 6 marzo in digitale e in CD e il 24 aprile in vinile, è il tredicesimo album in studio del cantautore fiorentino e viene pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG, con la produzione di Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

L’uscita è accompagnata dal nuovo singolo “E poi ti ho visto cadere”, già disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali. Il brano, scritto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, racconta con un sound dinamico e coinvolgente il percorso emotivo di chi affronta la fine di una relazione.

A fare da preludio alla pubblicazione dell’album, dal 6 marzo partirà anche un instore tour che vedrà Masini incontrare i fan in tutta Italia per presentare il nuovo progetto. Le prime tappe toccheranno Eboli, Campi Bisenzio, Roma, Torino, Milano e Reggio Emilia.

Masini descrive così la genesi del disco: «Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale. È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento».

La tracklist di “Perfetto Imperfetto” include dodici brani nella versione CD e dieci in quella digitale. Tra le canzoni spiccano “Perfetto”, “Il mio lato opposto”, “Lolita come stai?” (con la partecipazione di Ciao sono Vale) e “Quando tornerai da me”. Due brani in particolare richiamano la recente partecipazione di Masini al Festival di Sanremo accanto a Fedez: “Male necessario”, presentato sul palco dell’Ariston, e una nuova versione contemporanea di “Bella stronza”, realizzata con Fedez e FT Kings, che aveva riscosso grande successo nella serata dei duetti dello scorso anno.

Con oltre 35 anni di carriera alle spalle, Marco Masini si conferma una delle voci più autentiche e riconoscibili della musica italiana. Dal trionfo a Sanremo 1990 con “Disperato” fino ai successi di brani come “Ci vorrebbe il mare”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai” e “L’uomo volante” – vincitore del Festival nel 2004 – il cantautore fiorentino ha attraversato generazioni mantenendo intatta la sua capacità di raccontare emozioni sincere e dirette.

Il 2026 sarà anche un anno di grandi appuntamenti live. Dopo il tour celebrativo “Ci vorrebbe ancora il mare”, Masini sarà protagonista di cinque eventi speciali nei principali palasport italiani: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli.

Un ritorno atteso, quello di Marco Masini, che con “Perfetto Imperfetto” sembra voler raccontare l’essenza stessa della sua musica: un equilibrio tra forza e fragilità, tra verità e trasformazione. Un disco che non solo segna un nuovo capitolo artistico, ma anche un cammino personale di maturità e autenticità.