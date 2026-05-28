Marilyn Monroe, i segreti dell'icona: un nuovo documentario svela la vera storia

Un documentario esclusivo su Sky Documentaries e NOW esplora la complessa vita di Marilyn Monroe, tra mito, fragilità, successo e segreti mai rivelati.

Marilyn Monroe torna al centro dell'attenzione mondiale con uno straordinario documentario in tre episodi che si propone di svelare i lati più nascosti e profondi della diva di Hollywood. Nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita di Norma Jeane Baker, Sky Documentaries e NOW presentano in prima visione il progetto Marilyn - C'era una volta Hollywood, disponibile dal 1° giugno alle 21.15 anche on demand.

Il documentario affronta una domanda centrale: come ha fatto una ragazza californiana timida e apparentemente ordinaria a trasformarsi in una delle donne più desiderate, fotografate e imitate di tutti i tempi? Attraverso il lavoro meticoloso di oltre dieci anni di ricerca vengono raccontati aspetti inediti della vita privata, della psiche e della carriera di Marilyn Monroe, andando oltre il mito per restituire il ritratto autentico di un'icona senza tempo.

Al centro della narrazione ci sono testimonianze esclusive di familiari mai intervistati finora e il contributo di esperti psicologici che illuminano la complessa infanzia di Marilyn, segnata da abbandoni, fragilità e un bisogno profondo di riscatto. "Una volontà incrollabile, alimentata dal bisogno di riscatto rispetto al rifiuto dei genitori, che l'ha spinta a superare limiti personali e ostacoli strutturali, fino a mettere a rischio la propria stessa esistenza" è uno dei passaggi chiave del racconto.

Il documentario pone l'accento anche sulle relazioni intricate che la diva ha tessuto durante la sua carriera: dai rapporti delicati con esponenti della criminalità organizzata al ruolo decisivo di figure che hanno sostenuto la sua ascesa. Tra queste, l'insegnante di recitazione Natasha Lytess, l'agente Johnny Hyde, i fondatori dell'Actors Studio Lee e Paula Strasberg e storici produttori come Joseph Schenck, Spyros Skouras e Stanley Rubin.

Attraverso una narrazione avvincente e approfondita, il racconto decostruisce il mito di Marilyn Monroe, restituendoci l'immagine di una donna determinata ma vulnerabile, che ha saputo costruirsi un'immortalità cinematografica pagando un prezzo elevatissimo. Ancora oggi Marilyn resta un enigma affascinante, potente e contraddittorio, capace di esercitare un magnetismo che supera le mode e le epoche.

Il nuovo documentario rappresenta l'occasione per ripercorrere la vera storia di una delle figure più iconiche del Novecento, offrendo al pubblico uno sguardo esclusivo dietro le quinte della leggenda.