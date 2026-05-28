A Quarto Grado il giallo di Garlasco e la testimonianza di Fabio Savi

Quarto Grado su Retequattro affronta il caso di Garlasco e propone un'esclusiva intervista a Fabio Savi della Banda della Uno Bianca.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado venerdì 29 maggio alle 21.30 su Retequattro. La puntata, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si focalizza su due casi di grande interesse nazionale.

Al centro dell'episodio, il misterioso delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio presenta una consulenza tecnica che analizza l'impronta della scarpa a pallini rinvenuta sulla scena del crimine, cercando di dimostrare l'incompatibilità tra quell'impronta e il piede dell'indagato. L'attenzione degli investigatori e dell'opinione pubblica resta alta su un caso che, dopo anni, continua a sollevare dubbi e incertezze sugli elementi raccolti.

A seguire, la trasmissione propone uno speciale dedicato al tema delle carceri, arricchito da un contributo eccezionale: l'intervista esclusiva a Fabio Savi, uno dei fratelli della famigerata Banda della Uno Bianca. Savi, attualmente condannato all'ergastolo, racconta il proprio punto di vista sulle vicende che videro il gruppo criminale terrorizzare Emilia-Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994. Queste testimonianze offrono nuovi spunti di riflessione su una delle storie criminali più sconvolgenti della cronaca italiana.

La puntata si avvale della presenza di ospiti autorevoli come Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva, per approfondire gli aspetti tecnici e umani delle vicende trattate.