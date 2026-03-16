Mario Biondi: da venerdì 20 marzo in radio e in digitale “CIELO STELLATO”

Mario Biondi torna con una nuova proposta artistica che segna un momento importante della sua carriera: il lancio del singolo “Cielo Stellato”, in uscita venerdì 20 marzo, e l’imminente arrivo del suo primo album di inediti in lingua italiana, “Prova d’Autore”, disponibile dal 10 aprile per Sony Music Italia.

Il nuovo brano, scritto dallo stesso cantautore, mostra un Biondi inedito che si misura con la lingua italiana mantenendo il suo stile distintivo, in equilibrio tra soul e jazz. “Cielo Stellato” racconta la libertà non come fuga, ma come conquista personale, e anticipa un progetto discografico che vuole essere il manifesto della maturità artistica dell’artista.

“Prova d’Autore” rappresenta una tappa significativa nel percorso del cantante siciliano, a vent’anni dal successo internazionale di “This Is What You Are”, il brano che lanciò la sua carriera e portò l’album “Handful of Soul” nelle classifiche di mezzo mondo. Stavolta Biondi si presenta non solo come interprete, ma anche come autore, compositore, arrangiatore e produttore, confermando un controllo creativo totale sul progetto. Il disco, disponibile in digitale e CD dal 10 aprile, avrà anche un’edizione in vinile da collezione dall’1 maggio.

A partire da maggio, Biondi porterà questa nuova avventura anche sul palco, con un tour che toccherà i principali teatri italiani e proseguirà durante l’estate nelle più suggestive location all’aperto. La data zero sarà il 3 maggio a Crema, seguita da tappe nei teatri di Bologna, Milano, Torino, Firenze, Bari, Roma, Napoli e Catania. L’artista proporrà una celebrazione raffinata dei suoi classici e dei brani più amati, con nuovi arrangiamenti pensati per valorizzare la purezza della sua voce.

Ad accompagnarlo, una formazione d’eccezione che include il Maestro Antonio Faraò al pianoforte, riconosciuto come uno dei più grandi pianisti jazz italiani a livello internazionale, insieme a Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), oltre a Nicolas Viccaro e Francesca Remigi che si alterneranno alla batteria in alcune date.

Durante l’estate, il tour proseguirà con una serie di appuntamenti tra cui Taranto, Giulianova, Trieste, Sarsina, Lucera, Porto Recanati e Neoneli. Un percorso musicale pensato come una festa per celebrare vent’anni di successi, passione e connessione con il pubblico.

Parallelamente, Mario Biondi proseguirà anche la sua intensa attività internazionale con concerti in varie città europee come Tallinn, Praga, Espinho, Budapest, Parigi, Londra, Edimburgo, Glasgow e Saarbrucken, confermando ancora una volta il suo riconoscimento come una delle voci soul più autorevoli del panorama mondiale.

Artista di eleganza riconosciuta, Biondi ha saputo negli anni conquistare pubblico e critica grazie al suo timbro inconfondibile e alla sua capacità di creare atmosfere dal fascino senza tempo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti e band di fama internazionale come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau, Sarah Jane Morris e Till Brönner, oltre a importanti artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.

I festeggiamenti del ventennale, già inaugurati con la riedizione del brano simbolo “This Is What You Are” e con l’uscita natalizia di “A Very Special Mario Christmas”, trovano ora il loro compimento con “Prova d’Autore”, un progetto che unisce raffinatezza, sperimentazione e quell’inconfondibile calore soul che ha reso Mario Biondi un ambasciatore della musica italiana nel mondo.