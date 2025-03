Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: la Coppa Primavera è il 23 marzo

Domenica 23 marzo prende il via la Coppa Primavera del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, un evento online imperdibile per tutti gli amanti del racing game targato Nintendo. La competizione si svolgerà dalle ore 11:00 alle 23:00 e vedrà i partecipanti sfidarsi utilizzando il codice torneo 1260-0473-6555 su tutte le piste disponibili nel gioco, comprese quelle del Pass percorsi aggiuntivi.

I concorrenti avranno l’opportunità di gareggiare per aggiudicarsi premi speciali brandizzati Seasonal Circuit e altri fantastici riconoscimenti firmati LEGO, Jakks Pacific, Epoch, Simba e My Nintendo Store. La Coppa Primavera sarà l’ultima tappa dell’edizione corrente del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, quindi sarà un’occasione da non perdere per tutti i fan del gioco.

La competizione sarà accessibile a tutti, senza esclusioni: dai principianti ai piloti più esperti, chiunque potrà partecipare e vivere un’emozionante giornata dedicata alle corse. Basterà utilizzare il codice torneo fornito e mettersi in pista per dimostrare le proprie abilità di guida

Non è necessario aver partecipato agli appuntamenti precedenti del torneo per prendere parte alla Coppa Primavera: tutti sono invitati a sfrecciare sulle piste e a contendersi i ricchi premi messi in palio. I primi venticinque piloti classificati avranno la possibilità di vincere premi straordinari offerti in collaborazione con importanti marchi del settore.

La competizione sarà gratuita e aperta a tutti i partecipanti, che potranno ottenere punti oro e platino, utilizzabili per ottenere premi speciali a tema Nintendo.

La Coppa Primavera del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy si preannuncia come un’emozionante giornata all’insegna della velocità e della competizione per tutti gli appassionati di corse su due e quattro ruote. Preparatevi a vivere un’esperienza unica e coinvolgente, pronti, partenza, via!