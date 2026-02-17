Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Domani sera, mercoledì 18 febbraio, il talk show “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, ospiterà un confronto d’eccezione tra due protagonisti della politica italiana: Clemente Mastella e Antonio Di Pietro.

Al centro della trasmissione ci sarà un faccia a faccia sul referendum della giustizia, tema che promette di accendere il dibattito in studio e di attirare l’attenzione del pubblico televisivo. Mastella, politico di lungo corso e attuale sindaco di Benevento, e Di Pietro, noto per il suo passato da magistrato e leader dell’Italia dei Valori, offriranno due prospettive diverse su un argomento che torna ciclicamente al centro della scena pubblica italiana: la necessità di riformare il sistema giudiziario.

Oltre al confronto politico, la puntata ospiterà anche la prosecuzione dell’inchiesta dedicata alla questione abitativa, con un focus sulle difficoltà quotidiane di milioni di cittadini. Verranno affrontati temi chiave come il caro affitti, l’accesso ai mutui e l’impatto del turismo sulle grandi città, senza tralasciare il ruolo delle politiche pubbliche nel contenere il fenomeno dell’emergenza casa.

Come di consueto, non mancherà il commento di Giampiero Mughini, che offrirà la sua analisi sull’attualità politica e culturale del Paese, e i sondaggi di Alessandra Ghisleri, che forniranno dati aggiornati sulle opinioni degli italiani riguardo ai principali temi di interesse pubblico.

La nuova serata di “Realpolitik” si presenta dunque come un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire, con competenza e spirito critico, le dinamiche della politica e della società italiane. Da una parte il confronto sul futuro della giustizia, dall’altra l’inchiesta sulla casa e le disuguaglianze: due questioni cruciali che, insieme, delineano il ritratto di un Paese in cerca di equilibrio tra riforme necessarie e nuovi diritti da garantire.