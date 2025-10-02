Connect with us

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Published

Questa sera il talk show “Dritto e Rovescio” torna su Retequattro con un appuntamento in prima serata che promette di affrontare temi di grande rilevanza. Condotto da Paolo Del Debbio, il programma ospiterà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Al centro della puntata vi saranno le questioni di politica attuale, aprendo un dibattito intenso a partire dalla situazione a Gaza e dalla posizione che l’Italia sta assumendo sulla scena internazionale. Le manifestazioni in Italia e le polemiche sorte intorno al 7 ottobre saranno altri argomenti di rilievo.

Ampio spazio sarà dedicato a temi sensibili come l’antisemitismo e l’odio espressi in alcune piazze contro Israele e il governo italiano. Il dibattito promette di analizzare le sfide che l’Italia sta affrontando in questo contesto.

Un altro tema che verrà esplorato durante la puntata sarà il “caso Ramy,” che continua a suscitare interesse e discussione. Nuovi elementi sono emersi dopo che i pubblici ministeri hanno deciso di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento, alimentando così il dibattito legale.

Oltre a Salvini, la trasmissione vedrà la presenza di altri ospiti significativi, tra cui Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza, che contribuiranno ad arricchire la discussione con punti di vista diversi.

