Il caso Garlasco torna a Quarto Grado: attesa la decisione sul processo Sempio

Il caso Garlasco sarà nuovamente protagonista domani sera su Retequattro, all'interno della trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. L'appuntamento è fissato per le 21.30, quando le telecamere si accenderanno sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, e sulle nuove evoluzioni giudiziarie che stanno riportando il caso sotto i riflettori nazionali.

Dopo la recente richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato ai danni di Chiara Poggi, il programma seguirà da vicino l'attesa per la decisione del giudice sull'apertura di un nuovo processo. Mentre si attendono sviluppi sulla posizione di Sempio, i legali di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto ma che ha sempre proclamato la propria innocenza, stanno lavorando a un'istanza di revisione del processo.

In studio, la giornalista Angela Taccia e l'avvocato Liborio Cataliotti commenteranno gli ultimi risvolti giudiziari e le possibili evoluzioni del caso, affiancati da un parterre di ospiti ed esperti: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

L'approfondimento di Quarto Grado promette un confronto acceso tra giornalisti, avvocati ed esperti di criminologia, per cercare di fare luce sulle ultime novità di una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni.