Max Pezzali: un 2026 da “forever”, tra tour europeo, stadi e residency a Milano

Il 2026 promette di essere un anno monumentale per Max Pezzali, che si prepara a vivere una stagione densa di eventi, musica e grandi emozioni. Dopo il successo dei suoi ultimi live e dei progetti legati a “Max Forever”, l’artista pavese annuncia una nuova sfida: una residency di sei concerti a Milano che chiuderà un’annata dal respiro internazionale.

“Max Forever – Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar” sarà il titolo del nuovo show indoor che concluderà il 2026 all’Unipol Dome Milano Santa Giulia con sei appuntamenti esclusivi: 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre. Sarà un viaggio tra grandi classici e nuove sorprese, con la consueta energia che contraddistingue Pezzali e la sua capacità di riunire generazioni diverse sotto le stesse note.

“L’ennesima grande sfida – racconta Max Pezzali – porteremo il bar di provincia in uno show nuovo di zecca, trasformeremo una delle arene più belle d’Europa nel bar di provincia più grande d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo!”

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’atteso debutto sanremese di “Max Forever – The Party Boat”, in programma dal 24 al 28 febbraio a bordo della nave Costa Toscana, che per l’occasione diventerà “La nave della Musica”. Cinque serate uniche, ognuna con un tema e un mood diverso, scandite da performance live e dai brani che hanno segnato la carriera di Pezzali. A bordo prenderà vita anche un Official Store dedicato, con merchandising esclusivo e momenti di incontro con i fan.

Dopo Sanremo, l’artista porterà la sua musica oltre i confini nazionali con il “Max Forever – Goes to Europe 2026”, il suo primo tour europeo. Nove appuntamenti attesi tra aprile e luglio nelle principali città del continente, da Londra all’O2 Academy Brixton, passando per Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Barcellona e Madrid, fino al ritorno in Svizzera per un’esibizione alla kermesse Moon&Stars di Locarno.

Ma non finisce qui. L’estate 2026 vedrà il ritorno del grande spettacolo negli stadi con “Max Forever – Gli Anni d’Oro”, già prossimo al tutto esaurito. Oltre 600.000 biglietti venduti e diversi sold out confermano la portata del fenomeno Pezzali: doppie date già chiuse a Torino, Milano, Roma e Bologna, con tappe fissate in tutta Italia, da Lignano Sabbiadoro a Bari, passando per Napoli, Padova e Messina.

Questo nuovo capitolo segue la straordinaria stagione 2025 e il successo del “Max Forever – Grand Prix”, che aveva radunato 85.000 spettatori all’Autodromo di Imola. Il 2026 punta ora a superare ogni traguardo precedente e a consolidare definitivamente Pezzali come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.

Oltre ai grandi live, l’anno sarà segnato da nuovi progetti discografici e televisivi. È infatti in arrivo “Max Forever Vol. 2”, nuovo capitolo di inediti e rarità pubblicato da Atlantic Records/Warner Music, accompagnato da ristampe in vinile celebrative dei suoi album. In autunno, invece, tornerà su Sky la seconda stagione della serie “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, con otto nuovi episodi.

Con un calendario che spazia dai palchi estivi agli show internazionali, fino alla grande festa milanese di dicembre, il 2026 di Max Pezzali si preannuncia come un anno all’insegna dell’adrenalina, della musica e del legame indissolubile con il pubblico. Un artista che, ancora una volta, dimostra che le sue canzoni non smettono di parlare a tutti — e che, davvero, certi amori non finiscono mai.