Mega Charizard Y infiamma la nuova espansione “Fiamme Cremisi” del GCC Pokémon Pocket

Il fenomeno globale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket è pronto a espandersi con una nuova serie esplosiva: Fiamme Cremisi. L’annuncio ufficiale arriva da The Pokémon Company International, che ha confermato l’arrivo delle nuove buste di espansione a partire dal 17 dicembre 2025. Il lancio segue un periodo d’oro per l’app, che a inizio mese ha conquistato il titolo di “iPhone Game of the Year” agli App Store Awards 2025 di Apple, grazie alla sua capacità di reinventare in chiave digitale l’esperienza di collezionare carte.

La nuova espansione introduce per la prima volta nel GCC Pokémon Pocket alcune delle megaevoluzioni più amate dai fan, tra cui Mega Charizard Y, Mega Venusaur e Mega Blastoise, tutti in versione Pokémon-ex Megaevoluzione. Accanto a questi protagonisti, l’espansione offrirà ai giocatori una selezione di carte inedite con illustrazioni originali ispirate ai laboratori scientifici. Le carte potranno essere ottenute sia aprendo le buste di espansione sia attraverso la funzione di pesca misteriosa all’interno dell’app.

Un nuovo trailer che mostra in anteprima le buste di Fiamme Cremisi è già disponibile sul canale ufficiale Pokémon. Le immagini promettono una collezione dal forte impatto visivo, ricca di dettagli e con un’attenzione particolare alle atmosfere sperimentali tipiche dei megaprogetti Pokémon.

L’uscita dell’espansione sarà accompagnata da una serie di eventi speciali in-game pensati per festeggiare le festività e l’inizio del nuovo anno. Dal 25 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 i giocatori potranno partecipare all’Offerta per le feste, con missioni a tema natalizio che consentiranno di ottenere ricompense esclusive. Subito dopo, dal 1 al 11 gennaio 2026, prenderà il via l’Evento bonus Mareep, in cui sarà possibile conquistare buste promozionali (serie B, vol. 2) affrontando lotte speciali con CPU.

Tra il 9 e il 19 gennaio 2026 si terrà inoltre l’Evento pesca misteriosa, durante il quale compariranno carte promozionali di Heliolisk e Buneary. Partecipando, i giocatori potranno ottenere un Buono negozio evento da scambiare con speciali carte nel negozio dell’app. A completare la serie di attività, dal 17 al 27 gennaio 2026 si terrà l’Evento bonus Mega Latios-ex, che offrirà ulteriori buste promo (serie B, vol. 3) per chi parteciperà a lotte contro CPU dedicate.

Con l’espansione Fiamme Cremisi, il mondo digitale del GCC Pokémon Pocket continua la sua evoluzione, fondendo nostalgia e innovazione per offrire un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente. Una linea strategica che sembra confermare il successo della piattaforma nel panorama mobile, dove la competitività e il collezionismo si incontrano in un equilibrio perfetto fra tradizione e modernità.

