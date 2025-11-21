Megaevoluzione – Ascesa Eroica: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha svelato l’arrivo di una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Megaevoluzione – Ascesa Eroica. L’espansione, ispirata al videogioco Leggende Pokémon: Z-A, sarà disponibile a inizio 2026 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo e promette di offrire ai giocatori un’esperienza di gioco rinnovata e ricca di sorprese.

La nuova espansione introdurrà Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti prima, come Mega Dragonite-ex, insieme a nuovi Pokémon degli Allenatori e reinterpretazioni di alcune delle carte più amate, che torneranno con inedite illustrazioni. Sarà inoltre introdotta una nuova rarità, la “rara attacco Mega”, caratterizzata da carte che esibiscono il nome di un attacco in katakana giapponese, presentata in anteprima durante i Campionati Mondiali Pokémon 2025.

Tra le novità più attese, l’espansione includerà:

– 13 Pokémon-ex Megaevoluzione

– Sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex

– 33 carte rare illustrazione

– 14 carte ultrarare tra Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore

– Sette Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega

– 22 carte rare illustrazione speciale tra Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto

Per i collezionisti e gli appassionati, Megaevoluzione – Ascesa Eroica sarà disponibile in numerosi formati di prodotto. Tra questi, il Set Allenatore Fuoriclasse, che comprenderà nove buste d’espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione dedicata a Zekrom di N e vari accessori da gioco. Saranno inoltre rilasciate la Collezione e la Collezione con adesivi, che offriranno rispettivamente carte promozionali dei Pokémon degli Allenatori e illustrazioni speciali di Charmander o Gastly accompagnati da Mega Charizard Y o Mega Gengar. La Miniscatola da collezione e la Collezione con poster premium arricchiranno ulteriormente la linea di prodotti, quest’ultima includendo dieci buste e una carta promozionale in versione rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex con poster illustrato.

Prima del rilascio fisico, dal 29 gennaio 2026 i giocatori potranno testare l’espansione digitale Megaevoluzione – Ascesa Eroica sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. In questa versione digitale, gli Allenatori potranno collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e godere di bonus esclusivi di gioco.

L’annuncio conferma l’intento di The Pokémon Company di consolidare l’universo del GCC, ampliando costantemente l’esperienza di gioco e offrendo ai fan contenuti innovativi e collezionabili. L’arrivo di questa espansione promette di essere uno degli eventi più attesi per i giocatori e i collezionisti nel 2026, riportando al centro la potenza e il fascino delle Megaevoluzioni con nuove carte, nuovi design e una varietà di prodotti pensati per ogni tipo di Allenatore.