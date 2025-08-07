MEGAHAWLUCHA sale sul ring in LEGGENDE POKÉMON: Z-A

Un’emozionante novità approda nell’universo Pokémon. Dal 28 agosto 2025, The Pokémon Company ha rivelato un’affascinante evoluzione che renderà i fan ancora più entusiasti: MegaHawlucha. Questo Pokémon megaevoluto è stato recentemente scoperto nel gioco Leggende Pokémon: Z-A, pronto a esibirsi in tutta la sua maestosità per incantare e affascinare il pubblico.

MegaHawlucha, conosciuto come il Pokémon Lottalibera, sfoggia un aspetto ancora più formidabile grazie alla sua megaevoluzione. La sua massa muscolare è stata potenziata, consentendogli non solo di resistere agli attacchi degli avversari, ma anche di sfruttarli per potenziarsi ulteriormente. Con un gioco di abilità e forza, MegaHawlucha incita i nemici ad attaccare, solo per contrattaccare con una maestria che li lascerà senza parole.

La sua mossa esclusiva, Schiacciatuffo, è capace di sferrare un attacco devastante dall’alto, promettendo vittoria e spettacolo per chiunque abbia la fortuna di osservarlo in azione. Con un’altezza di 1,0 m e un peso di 25 kg, MegaHawlucha rientra nella categoria Lotta/Volante, mantenendo però tutto il carisma e la grinta che i fan adorano.

Per chi non vede l’ora di vivere questa esperienza unica, il conto alla rovescia è già iniziato: MegaHawlucha farà il suo debutto in Leggende Pokémon: Z-A, disponibile a partire dal 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Un nuovo video di presentazione è già disponibile sul canale YouTube ufficiale di Pokémon, offrendo un’anteprima di ciò che questo straordinario Pokémon ha da offrire.