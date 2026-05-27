Maccio Capatonda protagonista agli Sky Inclusion Days parla di smart working e cinema

Maccio Capatonda ha partecipato oggi agli Sky Inclusion Days, evento ospitato presso lo Sky Campus di Milano Santa Giulia, portando il suo sguardo unico e ironico sul tema dello smart working. Il celebre regista, attore e creativo è stato protagonista di un incontro speciale dedicato al lavoro a distanza, argomento centrale anche del suo ultimo film, intitolato proprio Smart Working, in uscita nelle sale con Vision Distribution il prossimo 4 giugno.

Capatonda, conosciuto per la sua comicità surreale e graffiante, si è rivolto al pubblico condividendo riflessioni sulla trasformazione dei modelli lavorativi e sulle sfide del lavoro agile. L'artista ha sottolineato come il cambiamento abbia ridefinito sia le abitudini professionali sia quelle personali degli italiani, portando nuove opportunità e anche diversi spunti di riflessione.

"Smart working è una rivoluzione che ci ha colpito tutti, costringendoci a ridisegnare i confini tra vita privata e lavoro, tra dovere e creatività. Credo che oggi sia fondamentale interrogarsi su quanto questa nuova routine ci renda realmente più smart", ha dichiarato Capatonda durante il suo intervento.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra esperienze e opinioni, confermando la volontà di Sky di promuovere dialoghi su temi di grande attualità come l'inclusione sociale e il benessere sul lavoro. La presenza di Capatonda ha dato un tocco di leggerezza ma anche profondità alla discussione, grazie alla sua capacità di leggere e raccontare i cambiamenti della società italiana attraverso la lente dell'ironia.

Tutte le novità sugli Sky Inclusion Days e sulle iniziative dedicate sono accessibili attraverso i canali ufficiali dell'evento.