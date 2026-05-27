Prime immagini per Last Seen: il nuovo thriller australiano dal 9 settembre su Apple TV

Apple TV ha svelato le prime immagini di "Last Seen", l'attesissimo thriller australiano in sei episodi che debutterà il 9 settembre con i primi due episodi, seguito da nuove puntate ogni mercoledì fino al 7 ottobre.

La serie è ispirata al romanzo pluripremiato "The Dispatcher" di Ryan David Jahn, vincitore del CWA John Creasey Dagger Award. L'adattamento porta la firma dello sceneggiatore e produttore esecutivo Kris Mrksa, mentre la regia è affidata a Christian Schwochow, candidato agli Emmy.

Ambientata e girata nello stato di Victoria, Australia, "Last Seen" segue la storia del detective Ian Ridley, interpretato dal vincitore del Gotham Award Patrick Brammall. La vita del protagonista è stata segnata dalla scomparsa della figlia Maggie undici anni prima. Ora Ridley lavora come operatore della centrale di polizia e vive nel tormento, incapace di accettare la perdita. L'unica cosa che lo fa andare avanti è il suo implacabile rifiuto di accettare che lei possa essere sparita per sempre. Tutto cambia quando riceve una chiamata di soccorso da una ragazza che lui è certo sia Maggie, dando il via a una ricerca disperata nel tentativo di riunire la famiglia.

Il cast internazionale è composto anche da Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Jessica Wren, Zahra Newman e dalla giovane esordiente Chloe Jean Lourdes. La produzione esecutiva include nomi di rilievo come Jamie Laurenson e Hakan Kousetta per 60Forty Films, insieme a Joanna Werner per Werner Film Productions.

"Last Seen" promette di aggiungere tensione ed emozioni alla già ricca offerta di thriller di Apple TV, che vanta titoli di successo come "Hijack" con Idris Elba, la serie pluripremiata "Slow Horses" con Gary Oldman e "Down Cemetery Road", rinnovatissima per una seconda stagione.