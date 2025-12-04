Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Dopo quasi vent’anni di attesa, la leggendaria cacciatrice di taglie Samus Aran torna protagonista nel nuovo capitolo della saga Metroid Prime. Metroid Prime 4: Beyond è finalmente disponibile su Nintendo Switch e nella sua versione potenziata su Nintendo Switch 2, che offre risoluzione fino a 4K in modalità TV e frame rate fino a 120 fps, a seconda che si scelga la modalità qualità o prestazioni.

Metroid Prime 4: Beyond riprende la formula che ha reso celebre la serie, fondendo l’esplorazione tipica dei metroidvania con elementi da sparatutto in prima persona. Ambientato sul misterioso pianeta Viewros, il gioco invita i giocatori a scoprire i segreti di un mondo contaminato dai resti di un’antica civiltà, dove Samus dovrà lottare per trovare un modo per lasciare il pianeta. In seguito a un improvviso attacco del soldato Sylux al Centro di Ricerca UTO, l’eroina si risveglia su Viewros e inizia un’avventura che la porterà ad affrontare nuove minacce, esplorando regioni inedite come Selva Furiosa, Officina Voltaica, Cintura Glaciale e Bacino Magmatico.

Il gioco mantiene tutte le caratteristiche distintive della saga, permettendo a Samus di utilizzare abilità e strumenti classici come il Raggio Energia, il Lanciamissili, lo scatto e la Morfosfera. L’esperienza è però arricchita da nuove meccaniche di gioco, tra cui le Abilità Psiche, che introducono il Raggio Controllo e il Guanto Psiche, strumenti indispensabili per risolvere enigmi ambientali e accedere a zone inizialmente inaccessibili.

Per ravvivare ulteriormente l’esplorazione, Samus potrà contare sull’aiuto di Vi-O-La, un artefatto di un’antica civiltà che le permetterà di attraversare le insidiose aree del pianeta, in particolare l’impervia Valle di Sol. Nella sua missione, la protagonista incontrerà anche membri della Federazione Galattica, alleati fondamentali per sopravvivere alle minacce che si nascondono su Viewros.

Con la nuova edizione del gioco disponibile su Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto punta a offrire un’esperienza di gioco ancor più immersiva. I nuovi Joy-Con 2 consentono di passare da un sistema di controllo tradizionale a uno in stile mouse, garantendo una maggiore precisione durante le fasi di combattimento e di esplorazione.

Metroid Prime 4: Beyond è acquistabile in versione digitale su eShop e in versione fisica nel My Nintendo Store, dove sono disponibili anche tre nuovi amiibo esclusivi dedicati a Samus, Sylux e alla coppia Samus & Vi-O-La.

Questo nuovo capitolo conferma la volontà di Nintendo di riportare in auge una delle saghe più iconiche della sua storia, celebrando nuovamente la figura di Samus Aran, “l’eroina più longeva della storia dei videogiochi”. Con un comparto tecnico aggiornato, un mondo di gioco denso di misteri e un gameplay profondo e appagante, Metroid Prime 4: Beyond si propone come uno dei titoli più attesi e significativi dell’anno per tutti i fan della serie e dell’universo Nintendo.