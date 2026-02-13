MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out

Tra gli artisti più versatili e imprevedibili della scena americana, nominato ai Grammy e due volte vincitore dei Billboard Music Awards, MGK approda in Italia con il suo attesissimo “Lost Americana Tour”. L’unico appuntamento nel nostro Paese è previsto per domenica 15 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, già da tempo sold out, confermando ancora una volta il grande seguito dell’artista tra i fan italiani.

L’evento vedrà la partecipazione speciale di Julia Wolf come special guest.

Con il “Lost Americana Tour”, MGK porta sul palco un viaggio musicale che intreccia i suoi successi più iconici con i nuovi brani tratti dall’album “Lost Americana”. Nel trailer ufficiale, la voce leggendaria di Bob Dylan descrive il disco come «un’esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Una lettera d’amore ai sognatori, ai vagabondi, ai ribelli. Una mappa sonora di luoghi dimenticati, tributo allo spirito della reinvenzione e alla ricerca della vera essenza della libertà americana».

In questo nuovo capitolo artistico, MGK riafferma il suo inconfondibile sound alternative pop-rock, costruito su un intreccio di chitarre potenti e atmosfere cinematografiche. Il progetto è stato realizzato insieme a un team di collaboratori e amici di lunga data — SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love For The Middle Child e Travis Barker — che da anni contribuiscono alla definizione del suo stile unico.

Il percorso musicale di MGK negli ultimi anni testimonia una crescita costante sia a livello artistico sia di riconoscimenti. Nel 2020, l’album “Tickets To My Downfall” ha debuttato al primo posto della Billboard 200, registrando il suo primo traguardo in vetta alla classifica. Il progetto ha piazzato 18 brani nella Hot Rock Songs, mentre i singoli di platino “bloody valentine” e “my ex’s best friend” hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Alternative.

Il successo è proseguito con “Mainstream Sellout”, che ha nuovamente conquistato la vetta della Billboard 200 ed è valso all’artista la nomination ai Grammy Awards 2023 come Miglior Album Rock. Anche questo lavoro è stato accompagnato da un tour mondiale interamente sold out, culminato con uno storico concerto nella sua città natale, Cleveland, davanti a 50.000 fan all’Huntington Bank Stadium — un record che ha consacrato MGK come il primo artista originario dell’Ohio a riempire lo stadio.

L’arrivo del “Lost Americana Tour” in Italia rappresenta quindi un nuovo capitolo nella carriera di MGK, tra introspezione artistica e un rinnovato dialogo con il suo pubblico. Un appuntamento che si preannuncia intenso, vibrante e profondamente simbolico per un artista che continua a reinventarsi, rimanendo fedele alla propria identità e alla sua idea di libertà.