Microcriminalità in crescita e rischio povertà oltre la media UE: se ne parla a “È sempre Cartabianca”

Questa sera, martedì 18 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma di Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata, due temi di grande attualità e rilevanza sociale: l’aumento della microcriminalità nelle città italiane e il rischio crescente di povertà e disuguaglianza nel Paese.

Secondo quanto emerge dal comunicato, i più recenti dati del Viminale hanno segnalato un incremento della microcriminalità nelle aree urbane italiane. Un fenomeno che sta suscitando preoccupazione tra i cittadini e che sarà analizzato nel corso del programma con ospiti, analisti e testimonianze dirette. L’obiettivo sarà comprendere le cause di questa tendenza, il suo impatto sulla percezione di sicurezza e il ruolo delle istituzioni nell’affrontare il problema.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla situazione economica del Paese. L’ultimo rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) dell’ISTAT ha infatti rivelato che il rischio di povertà e disuguaglianza in Italia supera la media europea. Un dato che riporta l’attenzione sulla necessità di politiche sociali più mirate e interventi capaci di ridurre il divario economico che continua a crescere tra regioni e fasce di popolazione.

La puntata di domani promette dunque un approfondimento su due questioni centrali per l’Italia contemporanea: la sicurezza e la giustizia sociale. Come sempre, “È sempre Cartabianca” intende offrire un confronto aperto e plurale, mettendo a disposizione del pubblico strumenti di riflessione per comprendere meglio la realtà che ci circonda.