Midnight Generation dal Messico a Milano: unica data italiana del ROOTED TOUR 2027

I Midnight Generation arrivano finalmente in Italia per un appuntamento esclusivo del loro attesissimo ROOTED TOUR 2027: la band messicana si esibirà giovedì 9 settembre 2027 al Circolo Magnolia di Milano, pronta a portare sul palco la loro inconfondibile miscela di funk, disco ed elettronica.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 novembre, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 13 novembre sui principali circuiti. Non sarà necessario essere in possesso della tessera ARCI per accedere al live.

Il tour mondiale, che abbraccia Nord America, America Latina ed Europa, toccherà solo una volta l'Italia. Il concerto milanese sarà dunque una tappa irripetibile per i fan del gruppo, che potranno ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo album ROOTED, già disponibile sulle piattaforme digitali. L'album, composto da dieci tracce, racconta la crescita personale e artistica della band attraverso il viaggio, le relazioni e le proprie radici, alternando suoni nostalgici e contemporanei in pieno stile Midnight Generation.

Il frontman e produttore Fernando Mares spiega lo spirito del disco: Un albero cresce tanto verso il basso quanto verso l'alto. Ciò che lo tiene in piedi è proprio la parte che nessuno vede. Questo album nasce dalla lontananza da casa. Ci si rende conto di quali siano le proprie radici soltanto quando ci si allontana da esse: a causa dei viaggi, di un amore che sembrava destinato a durare, di un mondo che ogni giorno appare meno stabile. A un certo punto, è facile perdere di vista chi si era.

Prodotto da Mares con gli arrangiamenti di Florian Gouello, mixato da Perceval Carré a Parigi e masterizzato da Alex Gopher, ROOTED celebra la diversità musicale del gruppo. Portiamo con noi il deserto, le persone che per prime ci hanno insegnato cosa fosse l'amore, una lingua e una cultura che restano con noi ovunque andiamo. È la musica con cui siamo cresciuti. Per noi, rimanere legati alle proprie radici significa esserci per le persone che amiamo. ROOTED significa ricordare ciò che ci sostiene, prosegue Mares.

Nati a Chihuahua in Messico, i Midnight Generation sono tra le realtà più promettenti della scena internazionale grazie al loro sound che fonde disco-funk, synth-pop e influenze anni '80. La formazione comprende Fernando Mares (voce, tastiere, chitarra), Luis Carlos "Bica" Balderrama (tastiere, cori), Carlos Amaya (basso, tastiere), Samuel Márquez (batteria, cori) e Diego Bustillos (percussioni). Il gruppo si è distinto non solo nei club sold out ma anche nei festival mondiali di maggior rilievo, tra cui Lollapalooza, Governors Ball e Mad Cool Festival.

Dopo il successo di TENDER LOVE (2025), con oltre 200.000 spettatori in 15 paesi nel solo 2025 e hit come Don't Wait Up ed Energy, i Midnight Generation confermano il loro status tra i live act più ammalianti della nuova scena messicana. L'appuntamento di Milano rappresenta l'occasione ideale per vivere la loro musica dal vivo in un contesto unico prima che la band riprenda il suo viaggio attraverso i principali festival mondiali.