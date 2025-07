MIKA annuncia il “Spinning Out Tour” europeo per il 2026: due tappe imperdibili in Italia

Il pop internazionale si prepara a un nuovo ed entusiasmante evento con l’annuncio del “Spinning Out Tour” di MIKA, previsto per il 2026. L’artista di fama mondiale, noto per il suo stile unico e le melodie energiche, intraprenderà il suo più grande tour europeo fino ad ora, toccando diverse nazioni tra cui Francia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia e Svizzera.

Saranno due le date italiane che attendono con ansia i fan di MIKA: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle OGR di Torino. Questi concerti rappresentano un’opportunità imperdibile per godere dal vivo della forza espressiva di un artista riconosciuto globalmente come uno straordinario performer dal vivo.

I biglietti del tour saranno disponibili per la vendita generale dall’11 luglio, con una speciale prevendita dedicata al fanclub di MIKA e una su Spotify a partire da pochi giorni prima. I canali ufficiali per l’acquisto sono fondamentali per evitare di incorrere in prevendite non autorizzate.

MIKA è in attivissima fase creativa, lavorando a un nuovo album che uscirà alla fine del 2025. Nato dalla ritrovata intimità di scrivere al pianoforte, l’album promette di essere un “esplosione di energia caleidoscopica”. MIKA stesso afferma: “Il lavoro per questo nuovo album è iniziato tornando a scrivere canzoni da solo al pianoforte, senza filtri e restando il più possibile fedele a me stesso. Le canzoni sono diventate un’esplosione di energia caleidoscopica, tanto eccentrica e psichedelica quanto melodica. Ho portato i brani a Nick Littlemore per produrli e costruire insieme un mondo sonoro gioioso che ti accompagni in un viaggio emotivo ed eclettico”. Le registrazioni sono state effettuate in diversi luoghi del mondo, conferendo all’album una dimensione globale e senza complessi.

Oltre al lavoro musicale, MIKA sta continuando a consolidare la sua carriera internazionale. Dopo aver condotto i David di Donatello e completato la terza stagione del suo apprezzato show televisivo “The Piano”, MIKA si prepara a rivestire il ruolo di coach per “La Voz (The Voice) Spagna”. Recentemente, è stato insignito del Nordoff Robbins Global Impact Award a Londra, ampliando ulteriormente il suo impatto globale e il suo continuo successo.

MIKA, con la sua voce da formazione classica e melodie potenti, ha infatti catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo anche tramite brani iconici come “Grace Kelly”, diventato virale su TikTok. Con un tour promettente all’orizzonte, i fan di tutta Europa sono chiamati a prepararsi per un’esperienza musicale che sarà sicuramente indimenticabile.