MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

MIKA conferma ancora una volta il suo straordinario legame con il pubblico italiano. Dopo il successo della tappa bolognese, l’artista pop internazionale registra un nuovo sold out per la data del 4 marzo 2026 alle OGR di Torino, seconda fermata italiana del suo “Spinning Out Tour”. La tournée mondiale, iniziata il 6 febbraio da Amiens, in Francia, ha già attraversato Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi, e proseguirà nei prossimi mesi con un’attesissima serie di appuntamenti in Nord America.

Artista poliedrico e visionario, MIKA ha venduto oltre 20 milioni di album nel mondo, conquistando dischi d’Oro e di Platino in ben 32 Paesi. Vincitore di un BRIT Award e nominato ai GRAMMY, si è esibito nei più prestigiosi palchi internazionali, tra cui la Wembley Arena di Londra, la Manchester Arena e l’Accor Arena di Parigi. Dopo il trionfo all’Unipol Arena di Bologna, il tutto esaurito di Torino conferma una volta di più la forza e l’affetto del pubblico italiano, che da sempre segue con entusiasmo ogni sua nuova avventura artistica.

Il tour, concepito come un’esperienza immersiva e totale, è descritto dallo stesso cantautore come un progetto dal forte impatto visivo ed emozionale. “Spinning Out rappresenta una visione estetica ed energetica completamente nuova. È un progetto molto ambizioso, pensato come una vera e propria opera, in cui convivono ispirazioni che vanno dai Ballets Russes al cinema e alla letteratura”, ha raccontato MIKA durante la tournée, sottolineando la volontà di offrire al pubblico uno spettacolo che unisca musica, performance e arte visiva.

Sullo stesso palco, MIKA propone una scaletta che intreccia i brani più celebri della sua carriera con le tracce del suo nuovo album “Hyperlove”, pubblicato il 23 gennaio 2026. Il disco segna l’inizio di una nuova fase artistica, più intima e audace, dove il pianoforte torna a essere il cuore pulsante della scrittura. È il primo album in lingua inglese dopo sette anni, e ha debuttato nella Top 15 delle classifiche britanniche — miglior risultato per MIKA nel Regno Unito da oltre quindici anni — conquistando anche la Top 10 in Francia e Belgio.

Il progetto, nato dalla collaborazione con Nick Littlemore (Empire of the Sun, PNAU), è stato realizzato interamente con strumenti analogici e sonorità rétro. “Hyperlove” esplora il contrasto tra fragilità umana e tecnologia contemporanea, riaffermando il potere universale della musica come linguaggio capace di unire e trascendere. In questo equilibrio tra passato e futuro, MIKA rinnova la sua poetica, offrendo un viaggio musicale che mescola autenticità e sperimentazione.

Dopo la parentesi europea, il tour continuerà oltre Atlantico con la prima data nordamericana il 29 aprile 2026 al Citizens House of Blues di Boston, seguita da tappe a Silver Spring, New York, Laval, Philadelphia, Chicago, Dallas, Austin, Los Angeles e San Francisco — quest’ultima già sold out.

Con lo “Spinning Out Tour”, MIKA dimostra di essere molto più di un semplice performer: un artista capace di trasformare ogni concerto in un’opera totale, dove musica, scenografia e storytelling si fondono in un’esperienza indimenticabile. Il successo di Torino ne è la prova più luminosa, confermando MIKA come una delle voci più originali e amate del panorama pop mondiale.