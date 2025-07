Mika: un’estate di musica e due date in Italia per il tour 2026

Con un’estate all’insegna della musica dal vivo, Mika si prepara a incantare il pubblico italiano con il suo tour estivo 2025. L’artista pluripremiato darà il via alla serie di concerti il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia, nel quadro prestigioso dell’Umbria Jazz Festival. Questo spettacolo sarà seguito da una performance magica il 20 luglio presso i Laghi di Fusine a Tarvisio, per celebrare i trent’anni del No Borders Music Festival. Il tour continuerà il 22 luglio nel suggestivo contesto del Castello Carrarese di Este, parte dell’Este Music Festival nella provincia di Padova. La serie estiva di concerti si concluderà il 24 luglio a Gardone Riviera, presso il Festival del Vittoriale Tener-a-mente, dove i biglietti sono già esauriti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Mika è pronto a entusiasmare ulteriormente i suoi fan nel 2026 con lo Spinning Out Tour, la tournée più grande mai realizzata dal cantante in Europa. Due date imperdibili sono già state annunciate in Italia: il 2 marzo Mika si esibirà all’Unipol Arena di Bologna, mentre il 4 marzo sarà di scena a Torino, alle OGR Torino presso la Sala Fucine. Queste serate promettono di offrire uno spettacolo di straordinaria intensità, dove il pubblico potrà godere delle canzoni più celebri dell’artista e delle nuove melodie del suo album in fase di scrittura e registrazione.