Milestone svela il RIDE Fest: la nuova era della carriera in RIDE 6

Milestone ha annunciato la nuova modalità carriera di RIDE 6, il capitolo più recente della sua celebre saga dedicata al motociclismo. La software house italiana punta tutto sull’innovazione con il RIDE Fest, un festival itinerante che rivoluziona il concetto di progressione, trasformando la carriera virtuale in un’avventura aperta e personalizzabile. Il gioco sarà disponibile dal 12 febbraio 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, con un accesso anticipato dal 9 febbraio 2026.

Il RIDE Fest abbandona il classico formato a campionato per abbracciare un approccio orizzontale a capitoli, in cui i giocatori possono scegliere liberamente gli eventi a cui partecipare: gare singole, endurance, campionati o prove a tempo. Ogni sfida è ambientata in sezioni tematiche basate su categorie di moto, produttori, circuiti, condizioni meteo o veri e propri duelli contro campioni leggendari.

Questa è la grande novità di RIDE 6: la presenza di dieci leggende del motociclismo pronte a mettere alla prova le abilità dei giocatori. Troy Bayliss, Casey Stoner e James Toseland rappresentano la massima espressione della velocità e della tecnica, mentre Niccolò Canepa, Peter Hickman e Ian Hutchinson testeranno la resistenza e la precisione. Tyler O’Hara porterà invece le sue Bagger in pista, dimostrando potenza e controllo, e Guy Martin sfiderà i giocatori nelle competizioni su strada. A completare il roster, Thomas Chareyre e Skyler Howes daranno vita a battaglie che celebrano le discipline Motard e Off-Road.

Affrontare questi campioni consente di ottenere ricompense esclusive, come le loro moto e attrezzature personalizzate, ma per guadagnarsi l’onore della sfida i piloti dovranno accumulare punti fama nel corso della carriera. Questi punti non solo determinano la reputazione del giocatore all’interno del festival, ma sbloccano anche nuovi eventi e capitoli, rendendo l’esperienza più ampia e progressiva.

Il cuore pulsante del gioco è il paddock del RIDE Fest, mostrato nel trailer ufficiale, che funge da hub principale. Qui i giocatori possono interagire con gli altri piloti, migliorare la propria moto insieme ai meccanici, visitare il negozio o personalizzare look e livree grazie agli editor per casco, tuta e veicolo. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà il DJ ufficiale del festival, che con la sua musica scandirà i momenti più intensi dell’avventura e introdurrà ogni capitolo con sequenze dedicate.

Concepito come una vera celebrazione del motociclismo, il RIDE Fest riunisce una comunità globale di appassionati, pronti a confrontarsi su tracciati reali e immaginari, localizzati nei luoghi più iconici del pianeta. Per ampliare l’esperienza di guida, Milestone introduce due nuove categorie: le Maxi Enduro e le Bagger, insieme a circuiti off-road che arricchiscono le possibilità di gioco.

Un’altra innovazione chiave è il nuovo sistema a doppia fisica, che offre la scelta tra due modalità: Pro e Arcade. In questo modo, ogni giocatore può decidere se puntare su un’esperienza di pura simulazione o su un divertimento più immediato, mantenendo però la solidità tecnica che da sempre contraddistingue la serie.

Con RIDE 6, Milestone rinnova completamente la formula, offrendo non solo un gioco di corse, ma un vero viaggio nel mondo delle due ruote, dove passione, libertà e spirito di comunità si fondono in un’unica esperienza.