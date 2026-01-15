Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Milestone svela il RIDE Fest: la nuova era della carriera in RIDE 6

Published

Milestone ha annunciato la nuova modalità carriera di RIDE 6, il capitolo più recente della sua celebre saga dedicata al motociclismo. La software house italiana punta tutto sull’innovazione con il RIDE Fest, un festival itinerante che rivoluziona il concetto di progressione, trasformando la carriera virtuale in un’avventura aperta e personalizzabile. Il gioco sarà disponibile dal 12 febbraio 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, con un accesso anticipato dal 9 febbraio 2026.

Il RIDE Fest abbandona il classico formato a campionato per abbracciare un approccio orizzontale a capitoli, in cui i giocatori possono scegliere liberamente gli eventi a cui partecipare: gare singole, endurance, campionati o prove a tempo. Ogni sfida è ambientata in sezioni tematiche basate su categorie di moto, produttori, circuiti, condizioni meteo o veri e propri duelli contro campioni leggendari.

Questa è la grande novità di RIDE 6: la presenza di dieci leggende del motociclismo pronte a mettere alla prova le abilità dei giocatori. Troy Bayliss, Casey Stoner e James Toseland rappresentano la massima espressione della velocità e della tecnica, mentre Niccolò Canepa, Peter Hickman e Ian Hutchinson testeranno la resistenza e la precisione. Tyler O’Hara porterà invece le sue Bagger in pista, dimostrando potenza e controllo, e Guy Martin sfiderà i giocatori nelle competizioni su strada. A completare il roster, Thomas Chareyre e Skyler Howes daranno vita a battaglie che celebrano le discipline Motard e Off-Road.

Affrontare questi campioni consente di ottenere ricompense esclusive, come le loro moto e attrezzature personalizzate, ma per guadagnarsi l’onore della sfida i piloti dovranno accumulare punti fama nel corso della carriera. Questi punti non solo determinano la reputazione del giocatore all’interno del festival, ma sbloccano anche nuovi eventi e capitoli, rendendo l’esperienza più ampia e progressiva.

Il cuore pulsante del gioco è il paddock del RIDE Fest, mostrato nel trailer ufficiale, che funge da hub principale. Qui i giocatori possono interagire con gli altri piloti, migliorare la propria moto insieme ai meccanici, visitare il negozio o personalizzare look e livree grazie agli editor per casco, tuta e veicolo. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà il DJ ufficiale del festival, che con la sua musica scandirà i momenti più intensi dell’avventura e introdurrà ogni capitolo con sequenze dedicate.

Concepito come una vera celebrazione del motociclismo, il RIDE Fest riunisce una comunità globale di appassionati, pronti a confrontarsi su tracciati reali e immaginari, localizzati nei luoghi più iconici del pianeta. Per ampliare l’esperienza di guida, Milestone introduce due nuove categorie: le Maxi Enduro e le Bagger, insieme a circuiti off-road che arricchiscono le possibilità di gioco.

Un’altra innovazione chiave è il nuovo sistema a doppia fisica, che offre la scelta tra due modalità: Pro e Arcade. In questo modo, ogni giocatore può decidere se puntare su un’esperienza di pura simulazione o su un divertimento più immediato, mantenendo però la solidità tecnica che da sempre contraddistingue la serie.

Con RIDE 6, Milestone rinnova completamente la formula, offrendo non solo un gioco di corse, ma un vero viaggio nel mondo delle due ruote, dove passione, libertà e spirito di comunità si fondono in un’unica esperienza.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella del gaming su PC annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG...

1 ora ago

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Il leggendario gioco da tavolo King of Tokyo, ideato da Richard Garfield, celebre per aver creato anche Magic: The Gathering, si prepara a sbarcare...

2 ore ago

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Il celebre franchise aeronautico di Bandai Namco continua a volare alto. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN ha raggiunto un importante traguardo, totalizzando oltre 7...

2 ore ago

Giochi

Animal Crossing: New Horizons celebra i 25 anni con l’update 3.0 e la Nintendo Switch 2 Edition

Animal Crossing: New Horizons si prepara a un ritorno in grande stile in occasione del 25° anniversario della serie. Nintendo ha annunciato il rilascio...

1 giorno ago