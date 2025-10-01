MINI e Plastic Free ancora insieme in occasione dei Sea & Rivers Days

MINI Italia e Plastic Free hanno consolidato la loro collaborazione con un nuovo successo nell’edizione di quest’anno dei Sea & Rivers Days, un evento ambientale che ha coinvolto migliaia di volontari in tutta Italia. Sotto l’egida del progetto MINI for the Planet, e con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’iniziativa si è svolta il 27 e 28 settembre.

Con un’eco di solidarietà che va oltre ogni aspettativa, la mobilitazione ha visto la partecipazione attiva di 6.375 volontari. Equipaggiati di sacchi e guanti, i partecipanti hanno ripulito spiagge, fiumi, laghi, scogliere e parchi, dando vita a un vero e proprio fiume umano blu. Malgrado le intemperie abbiano causato la cancellazione di 37 appuntamenti, gli sforzi congiunti hanno portato alla rimozione di oltre 75 tonnellate di plastica e rifiuti, dimostrando l’efficacia e la rilevanza della campagna nel sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica.

Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nei “valori di responsabilità, sostenibilità e partecipazione attiva”, come afferma Federica Manzoni, Head of MINI Italia: “L’amore per la terra e l’attenzione all’ambiente, tradotti in gesti concreti come quello di ripulire la natura dalla plastica e dai rifiuti dispersi, sono valori che accomunano MINI e Plastic Free. Per questo, per il terzo anno consecutivo, abbiamo scelto di unirci alla Onlus e di dare il nostro contributo, coinvolgendo non solo i volontari, ma anche la Rete dei partner MINI, i collaboratori del BMW Group Italia e la community di MINI Lovers, perché, tutti insieme, possiamo e dobbiamo fare la differenza.”

Dal 2019, la collaborazione tra MINI e Plastic Free ha generato oltre 9.100 appuntamenti di pulizia, rimuovendo più di 4,7 milioni di kg di rifiuti. Dal 2023 a oggi, il binomio ha raccolto insieme oltre 440.000 kg di plastica e rifiuti da spiagge, aree verdi e urbane, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più pulito.

Il legame tra MINI e la sostenibilità non è un fenomeno recente. Fin dagli anni ’50, con il suo iconico design a basso impatto ambientale, MINI si è sempre fatta portavoce di un futuro più sostenibile. Quest’ultima iniziativa, culminata nei Sea & Rivers Days, non fa che ribadire quanto la sostenibilità sia radicata nel DNA del marchio, rafforzando la sua visione per un domani più pulito e sostenibile.