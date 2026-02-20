MONDO: è uscito oggi il nuovo singolo “Feelin’ Myself”

Il fenomeno mondiale del salto con l’asta, Armand “Mondo” Duplantis, doppio campione olimpico e detentore del record del mondo, sorprende ancora una volta i suoi milioni di fan. Dopo aver dominato le pedane di tutto il pianeta, il vincitore del titolo “World Sportsman of the Year 2025” torna sotto i riflettori, ma questa volta nel mondo della musica, con l’uscita del suo nuovo singolo “Feelin’ Myself”, disponibile da oggi e in radio dal 27 febbraio.

L’atleta svedese, diventato un’icona sportiva globale, prosegue così il suo percorso artistico nel pop/R&B, un campo che sembra averlo conquistato definitivamente. “Feelin’ Myself” nasce in collaborazione con due figure di spicco del pop svedese: Oscar Chase e Felix Flygare Floderer. Il primo, produttore candidato ai Grammy e nome di punta della scena urban, ha già firmato successi per artisti come C.Gambino, Einár, Asme e A36. Il secondo, componente del progetto Estraden, è riconosciuto per aver collaborato con popstar del calibro di Veronica Maggio, Astrid S, Sandro Cavazza e Victor Leksell.

Il nuovo singolo rappresenta un ulteriore passo nella crescita musicale di Duplantis, che negli ultimi anni ha dimostrato una sorprendente versatilità. Con una voce dal timbro unico e una scrittura che unisce istinto e melodia, Mondo sta costruendo un’identità sonora personale e riconoscibile.

Dopo il debutto con il brano “Bop” pubblicato nel febbraio 2025 – che ha raggiunto la posizione 14 delle classifiche svedesi ricevendo un forte supporto da Spotify – il giovane artista ha consolidato la propria presenza con il secondo singolo “4L”, superando la soglia del milione di stream. Ora, con “Feelin’ Myself”, Duplantis mostra il lato più maturo e rifinito della sua produzione, confermando di non essere soltanto una leggenda dello sport, ma anche una promessa credibile della scena musicale internazionale.

La sua carriera dimostra come la dedizione e l’ambizione possano spingersi oltre ogni limite, attraversando confini e discipline. “Dopo anni di lavoro in studio, Mondo è pronto a confermarsi tra i nomi più interessanti della scena pop/R&B”, si legge nel comunicato stampa.

Con questo nuovo progetto, Armand Duplantis continua a costruire un percorso artistico che unisce l’eleganza dello sport all’energia della musica contemporanea. Un campione che, al di là dei record, sembra davvero pronto a saltare ancora più in alto — questa volta, sulle note di una canzone.