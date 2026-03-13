Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection segna un nuovo inizio tra legami, regni e mostri

Il terzo capitolo della serie di GDR di successo di Capcom debutta oggi su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, portando i fan del mondo di Monster Hunter in una nuova avventura intrecciata tra destino, scoperta e legami profondi tra umani e creature leggendarie.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection apre i battenti di un mondo inedito, ambientato due secoli dopo la Guerra dello Squarcio. I regni di Azuria e Vermeil restano divisi, ma un evento straordinario cambierà per sempre il loro destino: da un unico uovo nascono due Rathalos gemelli, simbolo di un equilibrio spezzato e di una nuova svolta. Mentre un’inquietante Invasione di Cristallo si diffonde, mettendo in pericolo ecosistemi e specie, tensioni e misteri crescono nei territori del gioco.

Nel corso del viaggio, i giocatori incontreranno nuovi alleati e figure chiave dell’universo narrativo: il vice-capitano Gaul, l’esperto di mostri Ogden, la co-fondatrice della Squad dei Ranger Kora, l’amico fedele Simon, la recluta Thea ed Eleanor, Principessa di Vermeil. Nei panni del protagonista, che può essere personalizzato sia nell’aspetto sia nel genere, si assumerà il ruolo di Principe o Principessa di Azuria e capitano della Squadra dei Ranger. L’obiettivo sarà proteggere le uova in pericolo, restaurare gli habitat minacciati e fronteggiare creature sempre più potenti in un mondo ricco di sfide e misteri.

Il sistema di combattimento rimane fedele alle radici tattiche della serie, fondandosi sulle battaglie a turni con meccaniche sasso-carta-forbice. Le tipologie di attacco Potenza, Velocità e Tecnico si contrappongono per generare vantaggi strategici, in una danza di azioni e contromosse. Grande novità è il Synchro Rush, che permette al gruppo di unire le forze in un devastante assalto corale, arricchendo ulteriormente la strategia e la tensione dei combattimenti.

Un’altra meccanica chiave è il Ripristino dell’Habitat, che introduce una dimensione ecologica all’esperienza di gioco: liberare i mostri per salvaguardare specie minacciate influisce direttamente sul Grado dell’Ecosistema di un’area. Questo, a sua volta, modifica la rarità delle uova, le caratteristiche dei mostri e i loro attributi elementali, dando vita a un mondo dinamico e plasmabile dalle scelte del giocatore. Non mancano mostri rari, frutto dell’interazione costante tra le proprie azioni e la vitalità dell’ambiente.

L’esplorazione assume un ruolo centrale grazie alle Azioni in sella, permettendo di scalare, planare o volare sul dorso dei propri Monstie per scoprire segreti e raggiungere aree nascoste. La libertà tridimensionale di movimento offre un’esperienza più immersiva e visivamente spettacolare, in linea con le potenzialità delle nuove piattaforme su cui il titolo approda.

Per celebrare il lancio, Capcom rende disponibile un DLC gratuito del Day One, che include l’accessorio Cerchietto d’oro e l’armatura Amico del Wyvern del Vento di Simon. Ulteriori contenuti sono già in sviluppo e arriveranno nei prossimi mesi, tra cui la Storia Secondaria Aggiuntiva: Rudy*, prevista per l’autunno 2026.

Il gioco è disponibile in formato fisico e digitale con tre edizioni principali: l’edizione standard, la Deluxe Edition con contenuti aggiuntivi come la *Storia Secondaria Aggiuntiva: Rudy e il Set di Abiti Speciali, e la Premium Deluxe Edition, che include un pacchetto cosmetico esclusivo con armature extra, nuove acconciature e abiti speciali per i compagni. Chi ha provato la demo potrà inoltre trasferire i salvataggi nella versione completa, continuando l’avventura senza interruzioni.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è dunque molto più di un semplice sequel: rappresenta una nuova evoluzione per la saga, unendo tradizione e innovazione sotto una veste ricca di emozione, mistero e profondità. Una storia che invita a riscoprire i legami che uniscono ogni creatura, in un mondo dove ogni decisione lascia il proprio segno.