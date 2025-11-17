Monster Hunter Stories arriva su Xbox: la saga completa e nuovi bonus cross-save

Le avventure della serie Monster Hunter Stories sbarcano finalmente anche su Xbox. Da adesso, i giocatori di Xbox One e Xbox Series X|S possono immergersi negli amati giochi di ruolo Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, due titoli che invitano i Rider a stringere legami con i loro Monsties e a vivere epiche avventure in un mondo vasto e colmo di segreti.

Il primo capitolo introduce i giocatori nel mondo dei Rider, figure che instaurano un legame indissolubile con i Monsties e ne condividono poteri e avventure. La storia prosegue in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un viaggio ancora più intenso, dove l’addestramento di un leggendario Rathalos e la scoperta di un mistero destinato a sconvolgere il mondo diventano il fulcro dell’esperienza.

Con questa nuova pubblicazione, Capcom completa la disponibilità della serie su tutte le principali piattaforme, aprendo le porte a un pubblico ancora più vasto. Inoltre, il 2026 vedrà il debutto del terzo capitolo, Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, previsto per il 13 marzo.

Oltre alla nuova disponibilità, gli sviluppatori hanno introdotto interessanti bonus cross-save per i giocatori che possiedono più titoli della serie sulla stessa piattaforma. Questi permettono di ottenere abiti e armature esclusive:

– I dati di salvataggio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sbloccano l’outfit “Mahana Rider” per Navirou in Monster Hunter Stories.

– I dati di salvataggio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sbloccano l’outfit “Rider” in Monster Hunter Rise.

– I dati di salvataggio di Monster Hunter Rise sbloccano l’armatura “Kamura Garb” in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Un ulteriore incentivo arriva sotto forma di un pacchetto speciale scontato che permette ai fan di vivere o rivivere entrambe le avventure a un prezzo vantaggioso. Quest’offerta è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4 e PC tramite Steam.

L’arrivo di Monster Hunter Stories su Xbox rappresenta un momento importante per i fan della saga e per chi ancora non ha avuto modo di esplorare le origini di questo universo narrativo. Da oggi, l’intera esperienza è accessibile a tutti i giocatori che desiderano partire per nuove spedizioni nel mondo di Monster Hunter.