MotelNoire tornano con “Killer”: un grido dalle periferie milanesi

Dal 27 marzo arriva in radio e sulle piattaforme digitali “Killer”, il nuovo brano della storica band milanese MotelNoire. Il singolo anticipa il loro prossimo album di inediti “Malamilano”, in uscita a maggio, e segna un ritorno potente e coerente con le radici musicali e sociali del gruppo.

Nati nella Milano di fine anni ’90, i MotelNoire rappresentano una delle voci autentiche e dure della scena rock urbana italiana. Il gruppo è formato da Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni). Da sempre la loro musica è uno specchio della realtà: cruda, diretta e intrisa di vissuto delle periferie sud della città, da cui la band proviene.

“Killer” racconta la storia di un individuo schiacciato da una quotidianità asfissiante, tra alienazione e disagio interiore. È un brano che mescola critica sociale e introspezione, offrendo una riflessione lucida e rabbiosa sull’umanità contemporanea, sospesa fra la fragilità della vittima e la freddezza del carnefice. Con un linguaggio diretto e sonorità decise, i MotelNoire tornano così a raccontare quel malessere urbano che da sempre caratterizza il loro percorso artistico.

Il nuovo album, “Malamilano”, è stato prodotto da Stargaze s.r.l. e sarà distribuito da Orangle Records. Come spiegano gli stessi MotelNoire, «“Malamilano” è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati. È un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano». Una dichiarazione d’intenti che riassume perfettamente il loro legame profondo con la città e con la sua dimensione più autentica, lontana dai riflettori patinati del centro.

La storia dei MotelNoire inizia nel 1999, in un contesto urbano difficile, dove la musica diventa rifugio e strumento di espressione. Dai primi live nei club della provincia milanese, passando per esperienze professionali con nomi importanti del panorama italiano come Federico Zampaglione (Tiromancino) e Jake La Furia (Club Dogo), fino alle collaborazioni e ai tour condivisi con Le Vibrazioni, Lacuna Coil e Tormento, la band si è distinta per un percorso coerente e appassionato, sempre fedele alla propria identità.

Negli anni, i MotelNoire hanno costruito una carriera fondata su autenticità e concretezza, continuando a portare il loro sound in tutta Italia e mantenendo saldo il legame con il pubblico e con la scena live, cuore pulsante del loro linguaggio musicale.

Con “Malamilano” – un disco composto da dieci tracce e coprodotto da Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records – la band si prepara a raccontare una nuova fase del proprio viaggio musicale e umano. Resta intatto lo spirito originario: quello di chi usa la musica per interpretare le contraddizioni della città e dare voce a chi vive ai margini.

“Killer” non è solo un singolo, ma un manifesto. È la testimonianza di una Milano che cambia, tra disillusione e speranza, e di una band che, a distanza di oltre venticinque anni, continua a parlare al cuore delle persone attraverso le proprie canzoni.