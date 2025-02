MotoGP 25: il nuovo videogioco ufficiale della MotoGP disponibile dal 30 aprile

Milestone e MotoGP hanno annunciato con entusiasmo l’imminente uscita di MotoGP 25, il videogioco ufficiale che promette di offrire un’esperienza avvincente per tutti gli appassionati di corse su due ruote. Con la data di lancio fissata per il 30 aprile 2025, i giocatori potranno immergersi nel mondo della MotoGP, godendo di tutte le novità e le fantastiche caratteristiche offerte da questo nuovo capitolo del franchise.

Una delle novità più interessanti di questo capitolo è la feature sessioni di allenamento, che permetterà ai giocatori di perfezionare le proprie abilità e padroneggiare nuove discipline e moto in specifici ambienti e tracciati dedicati. Inoltre, la fisica arcade offre un’esperienza di gara semplificata per tutti, assicurando un maggiore realismo e immersione grazie all’Unreal Engine 5 e al rinnovato sound design.

Il calendario del 2025 vedrà l’aggiunta di nuovi tracciati come il leggendario Brno in Repubblica Ceca e il Balaton Park in Ungheria, promettendo gare ancora più appassionanti in tutto il mondo. MotoGP 25 sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Game Store.

Inoltre, i giocatori potranno godere della Arcade Experience, un’esperienza semplificata disponibile in tutte le modalità di gioco e per tutti i tipi di moto, garantendo un approccio più accessibile per tutti i livelli di abilità. Il nuovo sistema di sviluppo della moto darà ai giocatori un maggiore controllo sull’evoluzione delle proprie moto nel corso della stagione, mentre il mercato piloti e i FIM MotoGP Stewards torneranno con nuove sfide.

Per gli amanti delle sfide contro il mondo, il Cross-play completo e le nuove gare classificate offrono l’opportunità di competere contro giocatori dello stesso calibro. Il Campionato LiveGP è tornato con nuove sfide, mentre lo split-screen locale per due giocatori permette di gareggiare comodamente accanto ad un amico.