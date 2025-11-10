MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, il nuovo videogioco arriva nel 2026

Grazie a un nuovo video di presentazione, i fan dell’universo di MY HERO ACADEMIA possono finalmente scoprire in dettaglio cosa li aspetta in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, il prossimo arena fighter 3D ispirato al celebre anime. Il titolo sarà disponibile dal 6 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, aprendo le porte a un’esperienza che punta a ricreare in modo fedele e spettacolare le atmosfere del fumetto e della serie animata.

Nel video di circa dodici minuti, Aoba Miyazaki, Producer del gioco, presenta e spiega ogni modalità cui i giocatori potranno accedere e si addentra negli elementi narrativi e nel sistema di combattimento e le sue meccaniche chiave. Un approfondimento che consente di comprendere il lavoro di sviluppo dietro a un titolo che sembra voler unire azione, esplorazione e fedeltà alla storia originale.

Tra le modalità più attese, spicca la Team Up Mission, che permetterà ai giocatori di girare liberamente per la città, allearsi con gli studenti della Classe 1-A e affrontare missioni e sessioni di allenamento. In questa modalità, sarà possibile esplorare una mappa ricca di personaggi secondari e collezionabili, ampliando così l’esperienza oltre il semplice combattimento.

A questa si affianca la Modalità Storia, dedicata alle battaglie dell’arco finale dell’opera. Dopo aver completato la Team Up Mission, i giocatori potranno continuare a rivivere i propri momenti preferiti grazie alla Modalità Archive Battle e scoprire nuovi aspetti narrativi in quella denominata Hero’s Diary.

Nelle Archive Battle, i fan avranno l’occasione di rivivere gli scontri e i momenti più iconici della serie originale, mentre la Hero’s Diary offrirà un approccio più intimo, concentrato sulla vita e le relazioni degli studenti della Classe 1-A. Ogni studente avrà una storia esclusiva da raccontare e missioni giornaliere da portare a termine insieme con altri studenti, rivelando così nuovi aspetti dei propri personaggi preferiti.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice punta quindi a proporsi come un titolo completo, in grado di combinare una solida struttura narrativa con un gameplay dinamico e coinvolgente. Il sistema di combattimento 3D consentirà di mettere in pratica le abilità uniche di ciascun eroe e di vivere duelli adrenalinici, sia in solitaria sia in squadra.

Il gioco è già disponibile per il pre-order e promette di diventare un punto di riferimento per i fan dell’anime e per gli amanti dei picchiaduro d’arena che cercano un’esperienza ricca di azione, emozioni e fedeltà al materiale originale.

L’attesa per MY HERO ACADEMIA: All’s Justice è dunque appena cominciata: un’avventura che punta ad accompagnare i giocatori nel cuore della saga, dove coraggio, amicizia e potere si intrecciano in un mondo di eroi e sfide spettacolari.