Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Published

MY HERO ULTRA RUMBLE inaugura la Stagione 14 con un debutto che farà parlare i fan: Armored All Might, il leggendario Simbolo della Pace, entra ufficialmente nella battaglia indossando una nuova e imponente tuta robotica nera. L’aggiornamento, disponibile da oggi, porta con sé contenuti inediti che arricchiscono l’esperienza del battle royale ambientato nell’universo di My Hero Academia, tra cui costumi esclusivi, illustrazioni speciali ed eventi stagionali a tempo limitato.

La più grande novità è proprio Armored All Might (Original), una versione del personaggio priva di Quirk ma equipaggiata con un avanzato oggetto di Supporto capace di imitare alcuni dei poteri appartenenti alla Classe 1-A della U.A. High School. Questa caratteristica introduce nuove dinamiche strategiche, creando confusione tra gli avversari e aprendo possibilità di gioco inedite. La tuta robotica non solo replica abilità iconiche, ma migliora sensibilmente la mobilità di All Might, permettendogli di controllare il campo di battaglia anche in aria e trasformandolo in un combattente estremamente versatile.

Con la nuova stagione arriva anche il Character Roll, che include oltre ad Armored All Might due varianti attesissime: Endeavor (Alternative): Inferno Fist e Ochaco Uraraka (Alternative): Zero Satellites. A completare l’offerta troviamo i Costume Pick Up Roll, attraverso i quali i giocatori possono ottenere gli stili esclusivi dedicati a Denki Kaminari e Himiko Toga, arricchendo ulteriormente la propria collezione estetica.

Gli appassionati avranno inoltre l’occasione di partecipare a una serie di Eventi stagionali pensati per sbloccare ricompense rare e a tema. La Mission Event permette di ottenere i costumi esclusivi di Present Mic e Dabi, mentre il Drop Event offre parti migliorate per potenziare i propri personaggi. Nel Battle Event, invece, si possono conquistare gli outfit da cattivi per Kaminari e Iida, portando un tocco sovversivo al proprio stile di gioco.

In vista delle festività, MY HERO ULTRA RUMBLE introduce anche un set di costumi natalizi dedicati a Ochaco, Toga, Midoriya, Aizawa, All Might e Bakugo, perfetti per combattere con un look festivo e originale.

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Quando si parla di regali di Natale che uniscono divertimento, innovazione e adrenalina, Carrera continua a essere un punto di riferimento per grandi e...

7 ore ago

Giochi

Sony lancia il Black Friday 2025: fino a 150 euro di sconto su PS5 e promozioni esclusive

In occasione del Black Friday 2025, Sony Interactive Entertainment annuncia una serie di imperdibili offerte dedicate all’universo PlayStation5, valide dal 21 novembre al 4...

11 ore ago

Giochi

Farming Simulator 25 supera i 4 milioni di copie vendute e si prepara a un nuovo anno di contenuti

Farming Simulator 25 continua la sua corsa di successo. A un anno dal suo lancio, il titolo sviluppato e pubblicato da GIANTS Software ha...

1 giorno ago

Giochi

Monster Hunter Stories arriva su Xbox: la saga completa e nuovi bonus cross-save

Le avventure della serie Monster Hunter Stories sbarcano finalmente anche su Xbox. Da adesso, i giocatori di Xbox One e Xbox Series X|S possono...

2 giorni ago