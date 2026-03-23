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Myles Smith annuncia il nuovo album “My Mess, My Heart, My Life” e un’unica data in Italia

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Dopo il successo planetario di “Stargazing”, certificato Oro in Italia e forte di oltre 1,5 miliardi di stream, Myles Smith torna con un nuovo e attesissimo progetto discografico. Il suo primo album completo, “My Mess, My Heart, My Life”, uscirà il 12 giugno 2026 ed è già disponibile in pre-order. Un lavoro che l’artista britannico descrive come il più personale e sincero della sua carriera, un racconto in musica del caos emotivo, della vulnerabilità e delle sfumature della vita, articolato in tre dimensioni interconnesse: Mess, Heart e Life.

Nel disco trovano spazio alcune delle sue maggiori hit, tra cui “Stargazing”, “Nice To Meet You” (oltre 500 milioni di stream globali), “Gold” e “Stay (If You Wanna Dance)”. A questi si aggiunge il nuovo singolo “Drive Safe”, una collaborazione con Niall Horan che sta già scalando le classifiche radiofoniche internazionali.

«Questo album è la cosa più onesta che abbia mai realizzato», racconta Myles Smith. «Il titolo dice tutto: parla del caos, del cuore e della vita che ruota attorno a tutto questo. Queste canzoni nascono da momenti che non avrei mai pensato di condividere: notti infinite, mattine che sembravano nuovi inizi, ricordi che resteranno per sempre».

Smith spiega di aver voluto affrontare le emozioni senza filtri né soluzioni immediate: «Una delle sfide più grandi durante la scrittura dell’album è stata imparare a resistere all’impulso di dare sempre una risposta a tutto. Non tutte le emozioni hanno una soluzione e, a volte, la cosa più potente che si può fare è lasciarsi avvolgere da ciò che si prova».

Il 2024 e il 2025 sono stati anni cruciali per l’artista di Luton. Oltre alla vittoria come Rising Star ai BRIT Awards 2025 e alle tre nomination per “Song of the Year”, “Best New Artist” e “Pop Act”, Myles Smith ha consolidato il suo status come una delle stelle emergenti più brillanti della scena pop inglese. La sua produzione ha superato il miliardo di stream complessivi e “Stargazing” è rimasta per 12 settimane consecutive nella Top 10 del Regno Unito.

L’artista è inoltre atteso ai MOBO Awards 2026, che si terranno a Manchester, e ha già confermato un nuovo tour mondiale. La tournée “My Mess, My Heart, My Life” prenderà il via dal Nord America, dove si alternerà a date come special guest di Ed Sheeran negli stadi, per poi raggiungere l’Europa, il Regno Unito e l’Irlanda.

Tra le tappe europee spicca un unico appuntamento italiano, in programma venerdì 16 ottobre 2026 al Fabrique di Milano. I titolari di carta Mastercard avranno accesso alla prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo, mentre la presale per gli utenti My Live Nation sarà disponibile dalle ore 10:00 del giorno successivo. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 10:00 di venerdì 27 marzo.

Il percorso artistico di Myles Smith è in continua ascesa. Negli ultimi due anni ha pubblicato l’EP “A Minute, Moment…”, partecipato come opening act alla data romana del Mathematics Tour di Ed Sheeran e portato a termine un tour da tutto esaurito in Nord America. Nominato come Up Next Artist di Apple e Next Artist di Deezer, Smith si è imposto con uno stile contaminato da sonorità folk e pop americane e da un approccio indipendente e genuino alla scrittura.

Con “My Mess, My Heart, My Life”, Myles Smith si prepara a compiere un nuovo passo decisivo, confermandosi come una delle voci più autentiche e magnetiche della nuova scena britannica.

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