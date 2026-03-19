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NAYT: domani, 20 marzo, esce il suo decimo album “io Individuo”

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Con il suo decimo album, “io Individuo”, in uscita domani, venerdì 20 marzo, nayt conferma la sua capacità di unire introspezione e forza espressiva in un linguaggio musicale che abbraccia tanto l’urban quanto il cantautorato. L’artista romano, tra le voci più autentiche e sensibili della scena italiana, propone un progetto che si muove tra emozione e analisi, esplorando i limiti e le contraddizioni della nostra contemporaneità.

L’album arriva a un anno e mezzo da “Lettera Q” e si presenta come una riflessione profonda e senza filtri sull’identità dell’individuo nella società moderna. Attraverso 13 brani, “io Individuo” racconta un percorso di ricerca personale e collettiva, affrontando temi come l’identità, il rapporto con gli altri e con il proprio tempo. Un lavoro che mette a fuoco il dialogo necessario tra l’essere umano e il mondo che lo circonda, un percorso che parte dall’interiorità per giungere a una consapevolezza nuova.

Il disco si apre con “Scrivendo” e si chiude con “Contraddizioni – Interludio”, in un ideale cerchio che simboleggia la continua ricerca di senso. Nayt descrive il cammino dell’essere umano come “alla ricerca di uno scopo, viaggio scomodo”, a sottolineare l’assenza di risposte definitive ma anche l’importanza del percorso stesso.

“io Individuo” affronta il tema dell’individualità nella collettività, la relazione con l’industria discografica, la dimensione del femminile e il confronto con la società. Ogni brano diventa una tappa di un viaggio sonoro e filosofico, costruito su una scrittura diretta, sincera e coraggiosa, marchio distintivo dell’artista.

Il disco contiene anche alcuni momenti particolarmente significativi, come il brano sanremese “Prima che”, scritto da nayt e prodotto da Zef, e “Stupido pensiero”, che vede la collaborazione con Elisa. Quest’ultimo è un incontro tra due sensibilità affini, dove una semplice linea di chitarra accompagna un dialogo intimo e profondo. Presente anche “Un uomo”, pubblicato lo scorso ottobre, che riassume la poetica di tutto il progetto attraverso l’interrogativo “com’è che si fa ad essere un uomo?”.

La copertina dell’album è un quadro acrilico dell’artista Ozy, ispirato alla fotografia “De Schimmel” del fotografo tedesco Hannes Wallrafen, ulteriore testimonianza dell’attenzione di nayt per l’interazione tra arti diverse e linguaggi complementari.

Per accompagnare l’uscita del disco, nayt incontrerà il pubblico in un instore tour che partirà domani, 20 marzo, da Milano e toccherà le principali città italiane tra cui Napoli, Roma, Bologna, Firenze, Cagliari, Torino, Palermo, Catania e Bari.

Ma non solo: a novembre 2026 l’artista sarà protagonista del “Noi Individui Tour”, una tournée nei palasport che segna un nuovo traguardo nella sua carriera. Cinque appuntamenti – Bari, Padova, Milano, Roma e Napoli – per presentare dal vivo l’universo musicale del nuovo album, insieme ai brani più significativi della sua storia artistica.

Con dieci anni di carriera, tre album Oro e due Platino, nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è ormai una delle figure più riconosciute della musica italiana contemporanea. Artista ibrido, capace di coniugare il linguaggio urban con la profondità del cantautorato, ha costruito negli anni una poetica che trasforma la fragilità personale in una riflessione collettiva.

Da “Raptus” a “HABITAT”, passando per “MOOD” e “DOOM”, il percorso di nayt è sempre stato animato da un costante bisogno di crescita e di autenticità. “io Individuo” rappresenta oggi il punto più maturo di questa evoluzione: un invito a guardarsi dentro, ad accettare le proprie contraddizioni e a riconoscersi parte di un tutto più ampio.

Un album che, come l’artista stesso, non si limita a raccontare un’emozione, ma prova a trasformarla in una domanda universale. E proprio in questa tensione continua tra singolo e collettività, tra ricerca e consapevolezza, nayt trova la sua voce più autentica.

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