Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Published

È un momento di grande fermento per Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della nuova generazione della musica italiana. Il rapper e cantautore romano, nome d’arte di William Mezzanotte, debutta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Prima che”, un brano che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso artistico.

Composto da Nayt e prodotto da Zef, “Prima che” è una canzone che nasce, come spiega lo stesso artista, dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani. Un invito a incontrarsi e conoscersi per ciò che si è davvero, senza maschere né difese.

Il brano è contenuto nel nuovo album “io Individuo”, in uscita il 20 marzo, già disponibile in pre-order. Questo progetto arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e rappresenta una riflessione profonda sull’identità e le sue molteplici sfaccettature. L’artista esplora il tema della ricerca del sé e del rapporto con la realtà circostante, un filo conduttore che si ritrova anche nel singolo “Un uomo”, pubblicato nell’ottobre 2025 e perfetta introduzione al nuovo lavoro.

Durante la serata delle cover di Sanremo, Nayt si esibirà insieme a Joan Thiele interpretando “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André, un omaggio che conferma il dialogo continuo dell’artista con la canzone d’autore italiana.

Con “io Individuo”, Nayt consolida ulteriormente la sua cifra stilistica, capace di fondere urban e cantautorato con autenticità e coerenza. La sua scrittura, diretta e sincera, si distingue per la capacità di dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano. Ogni parola è cesellata con precisione, a testimonianza di una maturità artistica in costante evoluzione.

Il percorso di Nayt, che conta oltre dieci anni di carriera, è segnato da successi che hanno saputo coniugare introspezione e innovazione. Con tre album certificati Oro – “Raptus 3”, “MOOD” e “Lettera Q” – e due dischi di Platino – “DOOM” e “HABITAT” – l’artista ha costruito un linguaggio personale e riconoscibile, capace di superare i confini del rap tradizionale.

La trilogia di “Raptus” lo ha consacrato come una delle voci più originali della nuova scena, mentre con “MOOD” e “DOOM” Nayt ha affinato la propria identità musicale. Nel 2022 “HABITAT” segna la svolta verso un suono più melodico ed emozionale, preludio a un’evoluzione artistica che trova la sua piena espressione nelle produzioni più recenti.

Dopo il tour nei club sold out della primavera scorsa e due live nei palasport di Roma e Milano nell’autunno 2025, Nayt tornerà sul palco con il nuovo “Noi Individui Tour”. La tournée nei palasport partirà il 3 novembre 2026 da Bari e toccherà Padova (5 novembre), Milano (7 novembre), Roma (9 novembre) e Napoli (11 novembre). Cinque appuntamenti che testimoniano una crescita costante e un rapporto sempre più profondo con il pubblico.

In questi live, Nayt porterà tutto l’universo sonoro e tematico del nuovo album accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, in uno spettacolo che promette di intrecciare radici rap, espressività cantautorale e introspezione.

Con “Prima che” e “io Individuo”, Nayt si conferma una delle voci più sincere e coraggiose della scena musicale italiana, capace di trasformare la propria vulnerabilità in arte e di restituirla al pubblico come atto di condivisione e consapevolezza.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Motori

KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Motori

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Motori

Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Tecnologia

Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Spettacolo

Fedez e Masini, emozione e verità a Sanremo: “Male necessario” conquista l’Ariston

Spettacolo

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Spettacolo

NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Motori

MICHELIN Anakee Adventure 2: il nuovo pneumatico che ridisegna l’avventura per le enduro stradali

Motori

MINI 1965 Victory Edition: l’icona rally torna in chiave moderna

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI: esce il videoclip di “VOILÀ” un tripudio di colori, piume, paillettes e strass

Spettacolo

Ditonellapiaga conquista Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e annuncia il nuovo album “Miss Italia”

Spettacolo

Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Motori

Renault Group rafforza il suo impegno per l’inclusione e il reinserimento nel mondo del lavoro

Motori

BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Dopo l’esordio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”, Sayf è pronto a tornare sul palco con...

3 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Tommaso Paradiso ha debuttato alla prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo con “I romantici”, il suo nuovo brano che testimonia ancora...

6 ore ago

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Il legame tra FIAT e il Festival di Sanremo si rinnova con una nuova edizione di “FIAT e RDS Love Sanremo”, un’iniziativa che celebra...

7 ore ago

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Raf torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, già disponibile su tutte...

7 ore ago