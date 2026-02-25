NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

È un momento di grande fermento per Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della nuova generazione della musica italiana. Il rapper e cantautore romano, nome d’arte di William Mezzanotte, debutta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Prima che”, un brano che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso artistico.

Composto da Nayt e prodotto da Zef, “Prima che” è una canzone che nasce, come spiega lo stesso artista, dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani. Un invito a incontrarsi e conoscersi per ciò che si è davvero, senza maschere né difese.

Il brano è contenuto nel nuovo album “io Individuo”, in uscita il 20 marzo, già disponibile in pre-order. Questo progetto arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e rappresenta una riflessione profonda sull’identità e le sue molteplici sfaccettature. L’artista esplora il tema della ricerca del sé e del rapporto con la realtà circostante, un filo conduttore che si ritrova anche nel singolo “Un uomo”, pubblicato nell’ottobre 2025 e perfetta introduzione al nuovo lavoro.

Durante la serata delle cover di Sanremo, Nayt si esibirà insieme a Joan Thiele interpretando “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André, un omaggio che conferma il dialogo continuo dell’artista con la canzone d’autore italiana.

Con “io Individuo”, Nayt consolida ulteriormente la sua cifra stilistica, capace di fondere urban e cantautorato con autenticità e coerenza. La sua scrittura, diretta e sincera, si distingue per la capacità di dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano. Ogni parola è cesellata con precisione, a testimonianza di una maturità artistica in costante evoluzione.

Il percorso di Nayt, che conta oltre dieci anni di carriera, è segnato da successi che hanno saputo coniugare introspezione e innovazione. Con tre album certificati Oro – “Raptus 3”, “MOOD” e “Lettera Q” – e due dischi di Platino – “DOOM” e “HABITAT” – l’artista ha costruito un linguaggio personale e riconoscibile, capace di superare i confini del rap tradizionale.

La trilogia di “Raptus” lo ha consacrato come una delle voci più originali della nuova scena, mentre con “MOOD” e “DOOM” Nayt ha affinato la propria identità musicale. Nel 2022 “HABITAT” segna la svolta verso un suono più melodico ed emozionale, preludio a un’evoluzione artistica che trova la sua piena espressione nelle produzioni più recenti.

Dopo il tour nei club sold out della primavera scorsa e due live nei palasport di Roma e Milano nell’autunno 2025, Nayt tornerà sul palco con il nuovo “Noi Individui Tour”. La tournée nei palasport partirà il 3 novembre 2026 da Bari e toccherà Padova (5 novembre), Milano (7 novembre), Roma (9 novembre) e Napoli (11 novembre). Cinque appuntamenti che testimoniano una crescita costante e un rapporto sempre più profondo con il pubblico.

In questi live, Nayt porterà tutto l’universo sonoro e tematico del nuovo album accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, in uno spettacolo che promette di intrecciare radici rap, espressività cantautorale e introspezione.

Con “Prima che” e “io Individuo”, Nayt si conferma una delle voci più sincere e coraggiose della scena musicale italiana, capace di trasformare la propria vulnerabilità in arte e di restituirla al pubblico come atto di condivisione e consapevolezza.