Neffa celebra i 20 anni di Alla fine della notte con una ristampa in edizione limitata

Neffa festeggia il ventesimo anniversario di uno dei suoi album più amati, Alla fine della notte, con una nuova ristampa in edizione limitata disponibile dal 9 ottobre 2026. Per commemorare due decenni dalla pubblicazione originale, l'album sarà riproposto in formato CD e in uno speciale doppio vinile 180 grammi, con vinili colorati rosso e blu, una chicca imperdibile per i fan e i collezionisti.



Alla fine della notte uscì la prima volta nel 2006, imponendosi come uno degli album più rappresentativi del percorso artistico di Neffa grazie a un perfetto equilibrio tra soul, R&B, pop e scrittura d'autore. Il disco include brani entrati ormai nell'immaginario collettivo come Cambierà, Il mondo nuovo, Le ore piccole e la title track Alla fine della notte, pezzi che hanno attraversato gli anni mantenendo integre forza espressiva e riconoscibilità.



Alla fine della notte rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di Neffa, un disco capace di lasciare il segno nella scena musicale italiana e di conquistare nuove generazioni di ascoltatori. L'attesa per questa ristampa si fa sentire, alimentando il desiderio di riscoprire sonorità che hanno fatto scuola.