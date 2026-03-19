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Nerissima Serpe annuncia l’album “Nerissima” con un trailer mozzafiato: protagonista Michèle Lamy

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Nerissima Serpe ha acceso la curiosità e l’entusiasmo dei fan lanciando il trailer del suo nuovo e attesissimo album, “Nerissima”, in uscita il prossimo 1° maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Protagonista assoluta del trailer è Michèle Lamy, figura iconica della moda e dell’arte contemporanea, che presta la sua voce e la sua presenza magnetica a un monologo visivo e sonoro dal grande impatto. Nel filmato, l’artista francese esplora le molte sfumature del nero, trasformandolo in simbolo di ambiguità e forza, di oscurità e rinascita. “Io sono il Nero. E lo siete anche voi. È ciò che tiene insieme i colori e li separa. È amore e odio. È un sussurro che abita il silenzio. Il nero non dimentica.” Le parole di Lamy racchiudono perfettamente la poetica che da sempre accompagna il percorso musicale e visivo di Nerissima Serpe.

Negli ultimi mesi il rapper milanese ha consolidato la sua posizione come una delle voci più distintive della nuova scena urban italiana. Pochi giorni fa ha infiammato l’Allianz Cloud di Milano, esibendosi durante l’intervallo del match di basket tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv. Sul palco, Nerissima Serpe ha regalato al pubblico un’anteprima del suo nuovo lavoro cantando dal vivo per la prima volta un estratto del brano “4 GAMBE”, singolo già virale su TikTok e prossimo alla pubblicazione.

Dietro il nome Nerissima Serpe si cela Matteo di Falco, classe 2000, nato a Milano e cresciuto a Siziano. L’artista racconta di aver iniziato a scrivere lontano dai riflettori della città: “Ho iniziato a fare musica in provincia, lontano dalla città”, spiega. I suoi punti di riferimento spaziano da Vasco Rossi ai grandi nomi del rap italiano come Club Dogo e Marracash, fino ad artisti internazionali come Meek Mill, Lil Baby, Dave e Burna Boy.

L’impronta lirica di Nerissima Serpe è precisa e consapevole. “Proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C’è una ricerca testuale anche quando faccio musica più FAST e divertente.” La sua estetica artistica si differenzia per l’attenzione al mondo extraurbano: “Vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro.”

Il suo stile si autodefinisce come rap extra-urbano, una fusione tra radici provinciali e capacità espressive moderne. “L’esigenza artistica non è quella di arrivare a tutti in questo momento. Puntiamo più a esprimerci e rappresentare qualcosa che ci piace. L’obiettivo è differenziarsi da quel che c’è in giro. Per ora non ricerco le hit, voglio solo esprimermi.”

Appassionato della natura e dello sport, l’artista vede in questi ambiti la propria fonte di equilibrio e ispirazione: “È un modo per me per ritrovare la serenità, mi piace avere il contatto con la natura, così come adoro fare esercizio fisico.”

Prima del contratto con EMI Records, Nerissima Serpe ha pubblicato due progetti da indipendente. Nel 2023 è uscito l’album “Identità”, seguito nel 2025 da “Mafia Slime 2”, realizzato insieme a Papa V e Fritu e balzato subito al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album fisici più venduti. Il singolo “Tip Tap” ha invece raggiunto la seconda posizione tra i brani più ascoltati su Spotify Italia.

Negli anni, il rapper ha collaborato con numerosi nomi di rilievo della scena musicale nazionale, tra cui Achille Lauro, ANNA, Night Skinny, Fabri Fibra, Kid Yugi, Tony Boy, Massimo Pericolo, Don Joe, Ernia, Guè, Luchè ed Ele A.

Con il lancio imminente di “Nerissima”, l’artista conferma il suo desiderio di sperimentare e ridefinire i confini del rap contemporaneo. L’attesa per il 1° maggio è già altissima, e il trailer con Michèle Lamy promette un progetto ambizioso e profondamente artistico, dove musica, immagine e linguaggio si fondono in un’unica, intensa visione di nero.

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