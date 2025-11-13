Nintendo Switch 2 in tour per Natale

Nintendo celebra l’arrivo del Natale con un evento itinerante dedicato alla sua nuova console ibrida Nintendo Switch 2, offrendo al pubblico la possibilità di provarla in anteprima. Dal 14 novembre al 21 dicembre 2025, durante i fine settimana, la console sarà protagonista di un tour nei centri commerciali di dieci tra le più importanti città italiane. Gli stand saranno aperti dalle 11:00 alle 20:00 e offriranno ai visitatori un’esperienza di gioco unica e aperta a tutti.

La nuova console segna un’evoluzione significativa rispetto alla prima generazione. Nintendo Switch 2 mantiene la filosofia ibrida che ha reso celebre la piattaforma, migliorando però ogni aspetto tecnico: uno schermo più grande con risoluzione 1080p, la possibilità di collegamento alla TV in 4K, fino a 120 fps e supporto HDR. Tra le altre novità spiccano un audio spaziale tridimensionale, la memoria interna da 256 GB, un nuovo stand regolabile e la presenza di una porta USB-C aggiuntiva.

I nuovi Joy-Con 2 sono stati completamente riprogettati, introducendo connettori magnetici che ne facilitano l’aggancio e anche una modalità mouse per i titoli compatibili. La console integra anche un innovativo pulsante “C”, che consente di utilizzare la funzione GameChat per comunicazioni vocali, condivisione schermo e connessioni video in tempo reale. Il tutto mantenendo la compatibilità con i giochi della precedente Nintendo Switch.

Durante il tour natalizio i partecipanti potranno immergersi in alcune delle esperienze più attese del catalogo Nintendo. Sarà possibile correre sulle nuove piste di Mario Kart World, vivere una nuova avventura a Hyrule con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, e cimentarsi in sfide selvagge con Donkey Kong Bananza. Non mancheranno le battaglie in tempo reale di Leggende Pokémon: Z-A, i divertenti minigiochi di Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, l’esperienza calcistica di EA Sports FC 26 e la riedizione dei classici Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, in attesa dell’uscita cinematografica di Super Mario Galaxy – Il Film.

Le tappe confermate del tour copriranno diverse regioni italiane, da nord a sud. Dal 14 al 16 novembre Nintendo sarà al centro commerciale I Gigli di Firenze, poi dal 21 al 23 novembre toccherà a Carugate (CC Carosello) e Roma (CC Roma Est). Le date successive prevedono eventi dal 28 al 30 novembre a Roma (CC Porta di Roma) e a Casalecchio di Reno (CC Gran Reno), dal 5 al 7 dicembre a Grugliasco (CC Le Gru) e Lecce (CC Mongolfiera), dal 12 al 14 dicembre a Rimini (CC Le Befane) e infine dal 19 al 21 dicembre a Roncadelle (CC Elnòs) e a Catania (CC Bruno Le Zagare).

Con questo tour, Nintendo invita famiglie, appassionati e curiosi a scoprire dal vivo le potenzialità di una console che unisce tecnologia, gioco condiviso e creatività. “L’attesa del Natale è più divertente in compagnia di Nintendo Switch 2, la console ibrida che permette di giocare insieme, dove e quando vuoi”, si legge nella nota ufficiale.

Nintendo Switch 2 si prepara così a essere tra i protagonisti di questo Natale, confermando ancora una volta la capacità dell’azienda giapponese di trasformare il gioco in un momento di incontro e di scoperta, tra innovazione e divertimento per tutte le età.