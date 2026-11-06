Pokémon GCC: Megaevoluzione - Dominio Delta porta nuove sfide e carte leggendarie

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si arricchisce oggi di una nuova espansione attesa da fan e collezionisti: Megaevoluzione - Dominio Delta è finalmente disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

L'espansione introduce i potenti Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui spiccano Mega Rayquaza-ex, Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex. Queste carte, molto ambite anche per le loro nuove strategie di gioco, promettono di rivoluzionare i mazzi più competitivi e di attrarre sia veterani che nuovi giocatori.

Una delle novità più rilevanti è l'arrivo delle carte Stadio leggendarie. Le carte Stadio leggendarie sono il risultato dell'unione di due carte Stadio: caratterizzate da spettacolari illustrazioni estese, introducono nuove strategie nel metagioco del GCC Pokémon. Le buste di espansione che contengono una carta Stadio leggendaria includono entrambe le metà necessarie per usare la nuova meccanica.

Tutte le nuove carte sono disponibili nelle buste di espansione, nei set Allenatore Fuoriclasse e nelle varie collezioni legate all'espansione Megaevoluzione - Dominio Delta. Gli appassionati potranno dunque scoprire e collezionare le ultime novità sia in formato fisico che digitale.

Anche il GCC Pokémon Live si arricchisce dell'espansione Megaevoluzione - Dominio Delta. Il nuovo Pass lotta è dedicato a Mega Rayquaza-ex e, continuando a giocare, sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo incentrato su Mega Malamar-ex. I giocatori possono sbloccare il Pass lotta dell'espansione Megaevoluzione - Dominio Delta fino alle 17:00 (UTC) del 4 febbraio 2027.

Con queste novità, il GCC Pokémon si conferma un punto di riferimento nel panorama dei giochi di carte collezionabili, offrendo nuove opportunità di gioco, strategia e collezionismo agli appassionati di tutte le età.