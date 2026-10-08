Nissan X-TRAIL compie 25 anni e si rinnova con la nuova versione N-TREK

Nissan celebra i 25 anni di X-TRAIL, uno dei SUV più iconici della sua storia, raggiungendo un traguardo importante con oltre 8 milioni di unità vendute dal debutto nel 2001. Per questa occasione, debutta la nuova versione N-TREK, che esalta lo spirito avventuroso e outdoor del modello, proponendo soluzioni estetiche e tecniche dedicate a chi cerca robustezza e versatilità.

L'evoluzione di X-TRAIL attraversa quattro generazioni, adattandosi ai cambiamenti delle esigenze dei clienti e anticipando le tendenze del mercato. Sin dal primo modello, Nissan ha saputo unire il comfort di una berlina con la solidità di un fuoristrada, contribuendo alla nascita del segmento crossover per la famiglia.

La tecnologia della trazione integrale rappresenta una costante innovazione nella storia di X-TRAIL. Dalla tradizionale 4WD, passando per la ALL MODE 4x4, fino all'attuale sistema e-4ORCE: una soluzione completamente elettrica che assicura controllo dinamico e sicurezza in ogni condizione di guida. Il sistema utilizza due motori elettrici, uno per ogni asse, e tecnologie di torque vectoring capaci di reagire in 1/10.000 di secondo ai cambi di aderenza, migliorando stabilità e sicurezza senza interventi da parte del guidatore.

Tutta la gamma attuale di X-TRAIL è spinta dal motore e-POWER, brevetto Nissan che unisce le sensazioni della guida elettrica alla praticità delle alimentazioni convenzionali. A differenza degli ibridi tradizionali, il motore termico non muove mai direttamente le ruote ma si occupa di generare energia per il propulsore elettrico, offrendo così risposte pronte, fluidità e consumi contenuti.

Il nuovo X-TRAIL si distingue per un design ancor più robusto ed elegante, una spaziosità ai vertici della categoria e una suite tecnologica completa. Il frontale presenta una griglia V-Motion più ampia, nuovi cerchi diamantati da 19 pollici, paraurti aggiornati e dettagli moderni. Gli interni rinnovati propongono materiali premium, sedili disponibili anche in pelle sintetica, infotainment e quadro strumenti da 12,3 pollici e numerosi optional come sedili e volante riscaldati, oltre a una seconda fila versatile e scorrevole.

Tra le dotazioni tecnologiche figurano il NissanConnect con Google integrato, l'Around View Monitor 3D e la nuova versione del ProPILOT Assist che migliora la sicurezza e la comodità durante la guida.

L'allestimento N-TREK rappresenta la novità più avventurosa della gamma, caratterizzata da dettagli esclusivi come inserti rossi, cuciture interne a contrasto, loghi Nissan neri e rossi, oltre al simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio. I sedili sono rivestiti in CellCloth®, un materiale impermeabile che resta asciutto al tatto, mentre nel bagagliaio spiccano tappetini in gomma reversibili progettati per affrontare ogni tipo di avventura familiare.

L'anniversario di X-TRAIL coincide con una fase di grande espansione per Nissan in Europa. Oltre alla nuova N-TREK, negli ultimi mesi il marchio ha lanciato i nuovi Qashqai e-POWER, la Micra 100% elettrica, la nuova Leaf, la citycar Pixo EV in arrivo e la Juke elettrica, oltre a produrre il crossover Kicks nello stabilimento di Sunderland con un importante investimento nel Regno Unito.



