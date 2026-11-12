Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Starview 4WD AT: la prova su strada della tuttofare

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD AT: cambio automatico, trazione integrale e anima pratica. Una crossover compatta e versatile al prezzo di 34.950 euro.

C'è una nicchia sempre più stretta nel mercato delle crossover in cui l'apparenza lascia spazio alla pura sostanza. È il territorio della Suzuki Vitara, una delle poche vetture capaci di stringere in un corpo compatto la trazione integrale vera, la comodità del cambio automatico e l'efficienza di un sistema elettrificato. Sotto i riflettori c'è la versione 1.4 Hybrid Starview 4WD AT: una formula che punta dritta al sodo, pensata per chi cerca un'alleata a tutto tondo per la vita di tutti i giorni e per i weekend fuori porta.

La spinta è affidata al collaudato quattro cilindri turbo benzina da 1.373 cm³, adeguato agli standard della normativa Euro 6e bis. Il termico eroga 110 CV a 4.500 giri/min e una coppia generosa di 235 Nm, disponibile già in un range compatto tra i 2.000 e i 3.000 giri. A dare manforte c'è il modulo mild hybrid a 48 Volt, forte di un'unità elettrica da 16,6 CV e 50 Nm alimentata da una batteria agli ioni di litio.

Il vero valore aggiunto di questa specifica variante è il matrimonio tra le quattro ruote motrici e la trasmissione automatica a sei rapporti. Un cambio che non punta alla sportività pura o a cambiate fulminee, quanto piuttosto a favorire una marcia fluida e rilassata, assecondando la spinta corposa del motore ai bassi regimi. Certo, l'adeguamento alle normative antinquinamento si fa sentire rispetto ai 130 CV della precedente versione: quando si affonda l'acceleratore in cerca di allungo agli alti regimi, la risposta appare inevitabilmente più pacata.

Fuori è una delle più maneggevoli della categoria: misura 419 cm in lunghezza, 178 in larghezza e 160 in altezza. Le forme squadrate e il passo di 250 cm non sono solo una scelta di stile per richiamare il DNA robusto del modello, ma massimizzano lo spazio a bordo. La posizione di guida alta e i montanti regolari regalano una visibilità eccellente, fondamentale nel traffico o negli spazi stretti.

All'interno la parola d'ordine è pragmatismo. Dimentica i fronzoli digitali futuristici o i materiali lussuosi: la plancia alterna plastiche robuste a zone superiori più morbide, puntando su comandi fisici concreti e facili da raggiungere (ottimo il climatizzatore monozona, anche se mancano le bocchette posteriori). Al centro campeggia lo schermo touch da 9 pollici dell'infotainment: ha una grafica chiara e il navigatore integrato, ma accusa qualche incertezza all'avvio e richiede un po' di abitudine per via dei tasti a sfioramento del volume (e manca la piastra di ricarica wireless). Lo spazio, però, non delude: dietro si viaggia comodi in tre per tragitti medi, mentre il bagagliaio offre da 362 a 1.119 litri di capienza, arricchiti da un utile doppiofondo.

Guidarla in città è un gioco da ragazzi: lo sterzo leggero, la retrocamera di serie e le dimensioni contenute aiutano non poco. Nel ciclo urbano i consumi si attestano sui 14,5 km/l. Quando ci si sposta sulle strade extraurbane emerge l'equilibrio dell'assetto: le sospensioni tendono al morbido per filtrare le asperità e, complici le coperture a bassa resistenza al rotolamento, la vettura si muove con una precisione sincera e rassicurante. Fuori dai centri abitati l'efficienza ringrazia, toccando i 20,4 km/l.

In autostrada la Vitara viaggia con un filo di gas: a 130 km/h il contagiri segna circa 2.450 giri in sesta, con una rumorosità meccanica ben isolata (si avverte giusto qualche fruscio aerodinamico). Il consumo autostradale si attesta intorno ai 13,2 km/l.

Ma il vero terreno di elezione della Vitara resta l'off-road leggero e i fondi a scarsa aderenza. Grazie al sistema AllGrip 4WD, la coppia viene inviata anche dietro quando serve, e la possibilità di bloccare la ripartizione della trazione toglie d'impaccio su sterrati o fondi fangosi. L'altezza da terra di 17,5 cm e le gomme M+S completano il quadro di una crossover che non teme la terra battuta.

Nel corso di un utilizzo misto, la Vitara 1.4 Hybrid Starview 4WD AT ha chiuso con una media di 15,9 km/l (a fronte dei 16,4 dichiarati).

Con un listino fissato a 34.950 euro nell'allestimento top di gamma Starview (che include tetto apribile, blind spot monitor e adaptive cruise control con funzione stop&go), la giapponese si conferma una scelta controcorrente. Non punta all'effetto "wow" degli interni hi-tech, ma offre una concretezza disarmante, unendo un vero 4x4 al relax del cambio automatico.