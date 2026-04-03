Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Torna questa settimana su Retequattro un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda questa sera alle ore 21.30. La puntata si annuncia densa di approfondimenti e rivelazioni su alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.

Al centro della serata ci sarà ancora una volta il caso di Garlasco, vicenda che continua a suscitare grande interesse. Cresce infatti l’attesa per quanto emergerà dall’analisi del consulente della Procura che ha esaminato il computer di Chiara Poggi. La produzione di “Quarto Grado” è tornata nella villetta di via Pascoli, teatro del delitto, con l’obiettivo di fare luce sui molti punti rimasti oscuri di quella drammatica mattina che ha segnato una delle indagini più intricate della cronaca italiana.

La puntata dedicherà spazio anche al giallo di Rimini. Durante l’udienza di lunedì scorso, Louis Dassilva ha ribadito la propria innocenza dichiarando con convinzione di essere rimasto a casa, seduto sul divano, a guardare un film insieme alla moglie la sera dei fatti. “Quella sera ero a casa con mia moglie, stavo guardando un film sul divano”, ha affermato Dassilva con decisione, riaffermando così la sua versione dei fatti.

Un altro tema di forte impatto emotivo sarà il femminicidio di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno. “Quarto Grado” porterà alla luce nuovi ed esclusivi dettagli sulla profanazione della tomba della giovane donna, un gesto che aggiunge ulteriori elementi di dolore a una vicenda già segnata da violenza e mistero.

In studio interverranno esperti e volti noti del programma, tra cui Roberta Bruzzone, Caterina Collovati, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello, Massimo Picozzi e Marco Oliva, che commenteranno e analizzeranno i nuovi elementi emersi.