Quarta Repubblica, intervista esclusiva al Principe verde Mosab Hassan Yousef domani su Retequattro

Questa sera su Retequattro andrà in onda una puntata speciale di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro, che vedrà protagonista Mosab Hassan Yousef, noto come il Principe verde.

Yousef è il figlio pentito di uno dei fondatori di Hamas e rappresenta una delle testimonianze più significative sulle vicende interne dell'organizzazione palestinese. Arrestato da Israele nel 1996, durante il periodo di detenzione decise di collaborare con lo Shin Bet, l'agenzia di sicurezza israeliana, prendendo una decisione che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Non se n'è mai pentito, ha dichiarato in passato. Durante gli anni della seconda Intifada, il suo contributo fu determinante anche nella cattura del leader di Fatah Marwan Barghouti, poi condannato a cinque ergastoli.

L'intervista esclusiva a Yousef sarà il fulcro della serata, dando voce a una figura che ha vissuto dall'interno le dinamiche di Hamas prima di prendere le distanze dal movimento e impegnarsi contro il terrorismo. Un racconto attesissimo, che offrirà agli spettatori uno sguardo inedito su temi di grande attualità internazionale.

A seguire, la puntata approfondirà il tema della guerra ibrida, tra cronache di attacchi alle scuole e analisi sulle minacce alla sicurezza che scuotono la società globale. Spazio inoltre a un'inchiesta sul cosiddetto sistema Pd, con approfondimenti su Bologna e Bari.

Al dibattito parteciperanno personalità di spicco del giornalismo e della politica, tra cui Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Giorgio Mulè, Luca De Carolis, Fausto Biloslavo, Ginevra Leganza e Andrea Ruggieri. L'appuntamento si conferma come uno dei momenti più attesi del palinsesto d'informazione, offrendo spunti di riflessione su temi complessi e mettendo al centro voci inedite del panorama internazionale.