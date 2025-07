OASIS: il 3 ottobre esce la ristampa in edizione limitata dell’album “(What’s The Story) Morning Glory?”

Il 3 ottobre 2025 segnerà una data significativa per i fan degli Oasis con l’uscita della ristampa in edizione limitata del leggendario album “(What’s The Story) Morning Glory?”. A trent’anni dalla sua prima pubblicazione, quest’opera continua a risuonare come una pietra miliare del britpop. Originariamente rilasciato il 2 ottobre 1995 da Creation Records, l’album ha venduto oltre 22 milioni di copie a livello mondiale, stabilendo la band sulla scena musicale internazionale.

Questa esclusiva edizione, in uscita per Big Brother Recordings, includerà un ricco assortimento di contenuti che attireranno sia i nuovi fan che i cultori storici. La ristampa comprenderà 2 CD e 3 LP, con una serie di formati in vinile colorato, tra cui la versione marmorizzata in seppia proposta da Amazon e quella in arancione neon disponibile nello store ufficiale degli Oasis. Le edizioni conterranno la versione rimasterizzata del 2014 dell’album e novità eccezionali come cinque tracce inedite unplugged: “Cast No Shadow”, “Morning Glory”, “Wonderwall”, “Acquiesce” e “Champagne Supernova”. Queste reinterpretazioni sono state prodotte e mixate da Noel Gallagher e Callum Marinho presso il Lone Star Sound studio di Londra.

I fan possono già effettuare il pre-order delle nuove edizioni tramite il sito ufficiale, mentre la versione unplugged di “Acquiesce” è disponibile all’ascolto nelle piattaforme digitali da oggi stesso. L’atteso arrivo di questa ristampa coincide con l’inizio imminente del tour mondiale ‘Oasis Live ’25’, che promette di essere uno degli eventi più grandi dell’anno. Il tour prenderà il via il 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, toccando varie città nel Regno Unito come Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino, prima di continuare nel resto del mondo.

Per accompagnare gli appassionati nel tour, è stata lanciata dal gruppo l’Oasis Live ’25 Map Experience, una piattaforma digitale immersiva che, grazie alla tecnologia di Google Maps, permetterà ai fan di esplorare ogni tappa del tour attraverso esperienze interattive e contenuti esclusivi. Dalla scoperta dei luoghi storici legati alla storia della band, agli hotspot di merchandising, fino all’offerta di esperienza in realtà aumentata.

“(What’s The Story) Morning Glory?” non è solo un album. È un simbolo che ha definito un’era musicale e che continua a influenzare generazioni. La ristampa rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche un ponte verso nuovi orizzonti musicali per gli Oasis e i loro fan sparsi in 158 paesi del mondo. Con la nuova edizione in arrivo, la magia degli Oasis è pronta ad accendere nuovamente i cuori di milioni di ascoltatori.