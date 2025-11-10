Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Torna Oltre Roma Wine, Beer & Spirits con la sua terza edizione, in programma il 30 e 31 marzo 2026, e lo fa con importanti novità. L’evento promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare cambia location e approda nel suggestivo Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, uno dei luoghi più affascinanti del Lazio, dove arte, storia e natura si intrecciano in un contesto unico.

La manifestazione, nata come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze vitivinicole delle province di Frosinone e Latina, amplia ora il proprio orizzonte, aprendo anche al mondo delle birre artigianali, liquori e distillati. Un’evoluzione che vuole intercettare nuove tendenze di consumo e dare voce all’intera filiera del beverage, valorizzando la pluralità produttiva del territorio laziale.

Oltre Roma 2026 si propone come un vero hub di networking, dedicato ai produttori locali e al pubblico professionale – importatori, distributori, operatori del settore Ho.Re.Ca, enoteche e ristoratori italiani nel mondo – insieme a giornalisti e rappresentanti delle associazioni di categoria. Le giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo, con orario 10.30-18.00, saranno infatti scandite da degustazioni professionali e incontri d’affari, momenti pensati per creare sinergie e nuove opportunità commerciali ma anche per promuovere l’enoturismo come strategia di crescita economica per le imprese e i territori.

L’edizione 2026 segna un punto di svolta per la manifestazione: accanto ai vini convenzionali, biologici e biodinamici, entrano di diritto prodotti che raccontano un Lazio produttivo e innovatore. Si consolida così Oltre Roma Wine, Beer & Spirits come un brand territoriale capace di sostenere la vocazione internazionale delle sue eccellenze e di farsi ambasciatore dell’identità locale.

Il progetto si fonda su una rete territoriale sempre più forte. Alla regia, insieme alla Camera di Commercio e a Informare, collaborano la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina, la Strada del Vino Cesanese, il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG, il Consorzio di Tutela Cabernet di Atina DOP e il Consorzio di Tutela Cori DOC. Una sinergia che sottolinea l’obiettivo comune: promuovere la qualità, la sostenibilità e la diversità produttiva del Centro Italia.

La scelta di Isola del Liri come sede dell’evento aggiunge un valore simbolico e culturale. Il borgo, celebre per la sua cascata che attraversa il centro storico – un unicum nel panorama europeo – diventa il naturale punto d’incontro tra bellezza paesaggistica e vocazione imprenditoriale. Il Castello Boncompagni Viscogliosi, che domina le acque del fiume Liri, racconta secoli di storia: dagli affreschi cinquecenteschi alla cappella settecentesca con affresco trecentesco, fino al giardino pensile che si affaccia sulle cascate.

In questa cornice senza tempo, il Lazio del vino e delle eccellenze artigianali si prepara dunque a un’edizione che promette di unire qualità, cultura e turismo esperienziale, segnando un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione del patrimonio produttivo della regione.