OMODA & JAECOO: Boom del 256% nelle vendite in Italia e nuovi record in Europa

OMODA & JAECOO registrano una crescita esponenziale nel mercato italiano, segnando un'impressionante aumento del 256% nelle immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026. A settembre sono state immatricolate 4.678 vetture, portando la quota di mercato al 3,31% e consolidando l'undicesima posizione tra i marchi più venduti nel Paese. Da gennaio a settembre il totale arriva a 32.945 unità, un risultato che conferma il crescente interesse dei consumatori italiani per la gamma SUV e crossover proposta dal gruppo cinese.



A livello mondiale, OMODA & JAECOO hanno venduto 73.421 vetture solo a settembre, pari a un incremento del 123% rispetto al 2025. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo arriva a 587.846 unità distribuite a livello globale. Di queste, il 73,5% delle vendite del mese riguarda versioni plug-in hybrid ed elettriche, con 53.957 veicoli consegnati e una crescita del 184% rispetto all'anno precedente.



Tra i modelli trainanti si distinguono JAECOO 5 e JAECOO 7, entrambi oltre le 20.000 unità vendute a settembre (rispettivamente 22.148 e 22.346). JAECOO 5 sfiora le 100.000 immatricolazioni nei primi nove mesi, confermandosi uno dei successi globali del gruppo.



Risultati notevoli arrivano anche dall'Europa occidentale. Nel Regno Unito, OMODA & JAECOO raggiungono 22.296 immatricolazioni in settembre (+106%), il miglior dato da quando il marchio ha fatto il suo ingresso nel mercato. La quota di mercato sale al 6,37%, assicurando il secondo posto tra tutti i costruttori. JAECOO 7, con 10.813 unità, è stato il modello più venduto dell'intero mercato britannico in settembre, raggiungendo il secondo posto nella classifica annuale con 39.473 immatricolazioni da inizio anno.



La presenza nel mercato spagnolo continua a rafforzarsi: 4.010 nuove immatricolazioni a settembre (+91,5%), quota di mercato del 4,3% che sale al 6,1% sul canale privati. In Francia, grazie all'arrivo del marchio ad aprile, si registrano già 3.003 nuove targhe nel mese, di cui 2.589 JAECOO, portando la quota all'1,6%.



L'espansione in Europa prosegue anche sul fronte ricerca e sviluppo, con l'annuncio dell'apertura imminente di un nuovo centro dedicato a UTAC Millbrook, nel Bedfordshire. Sarà un polo dedicato alla messa a punto di assetti e sistemi di assistenza alla guida per il mercato europeo.



Sul fronte eventi internazionali, OMODA & JAECOO hanno debuttato al Mondial de l'Auto di Parigi con la presentazione nazionale francese di OMODA 4. In Cina, a Wuhu, il marchio sarà protagonista del CHERY International User Summit 2026, dove metterà alla prova le motorizzazioni ibride nella OMODA Super Hybrid Marathon, un test di resistenza su lunga distanza. Il 20 ottobre, durante la OMODA X NIGHT, la nuova OMODA X sarà presentata in anteprima mondiale.





